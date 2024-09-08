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    • Экс-хавбек «Зенита» Горшков сказал, сколько голов забьет Соболев до конца сезона РПЛ

    Экс-хавбек «Зенита» Горшков сказал, сколько голов забьет Соболев до конца сезона РПЛ

    Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков считает, что новобранец команды нападающий Александр Соболев должен забить в нынешнем сезоне 10 голов в РПЛ.

    «Зенит» – команда с хорошими игроками, которые могут создавать много моментов. Как раз нужны люди, которые будут ставить точку в штрафной площади. Поэтому, наверное, Соболев забьeт около десяти голов. Он должен это сделать, а как сложится – увидим», – сказал Горшков.

    • 27-летний Соболев был куплен «Зенитом» у «Спартака» за 10 миллионов евро.
    • 30 августа петербургский клуб объявил о подписании контракта с игроком по схеме «3+1».

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    Источник: Legalbet

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    08.09.2024 19:23
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    Комментарии (2)
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    Номэд
    1725812855
    При ГондЕ соболю предназначено только одно место, это лавку полировать.
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