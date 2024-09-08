Экс-хавбек «Зенита» Горшков сказал, сколько голов забьет Соболев до конца сезона РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков считает, что новобранец команды нападающий Александр Соболев должен забить в нынешнем сезоне 10 голов в РПЛ.

«Зенит» – команда с хорошими игроками, которые могут создавать много моментов. Как раз нужны люди, которые будут ставить точку в штрафной площади. Поэтому, наверное, Соболев забьeт около десяти голов. Он должен это сделать, а как сложится – увидим», – сказал Горшков.