ФНЛ. «Зенит-2» Горшкова потерпел третье поражение подряд, «Сибирь» упустила победу над «СКА-Хабаровском»

Состоялись первые матчи третьего тура ФНЛ. «Зенит-2» гостил во Владивостоке и не сумел набрать очков. За хозяев единственный мяч забил Руслан Гордиенко. После 33 минуты сине-бело-голубые играли в меньшинстве.

В другом матче аутсайдер прошлого сезона РПЛ не проиграл «Сибири». Сибиряки последние полчаса встречи провели вдесятером.

Первенство ФНЛ. 3-й тур

Луч (Владивосток) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Гордиенко, 10.

Удаления: нет – Камышев, 33 (вторая ж.к.).

СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Сибирь (Новосибирск) – 1:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Киреенко, 18; 1:1 – Казанков, 90+2 (с пенальти).

Удаления: нет – Кушнирук, 60 (вторая ж.к.).

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