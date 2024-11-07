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    • Бывший капитан «Зенита» негативно высказался о натурализации Дугласа Сантоса

    Бывший капитан «Зенита» негативно высказался о натурализации Дугласа Сантоса

    Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков отреагировал на натурализацию Дугласа Сантоса.

    Бразильский защитник перестал считаться легионером в РПЛ.

    – Грустно, что теперь в составе «Зенита» может выйти только один российский футболист. Раньше и так с натяжкой выходило три российских игрока. Это не радует не только меня, но и многих болельщиков.

    – Вы бы хотели, чтобы в составе «Зенита» играли российские футболисты?

    – Да, тем более в нынешнее время, когда нет Лиги чемпионов. Хочется, чтобы был какой-то баланс. Понятно, всем нужны победы, но, думаю, болельщики с ностальгией вспоминают времена, когда в составе «Зенита» играли воспитанники. Крен в сторону иностранцев многих не радует. Российских футболистов в составе «Зенита» мало.

    • Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года.
    • Президент РФ Владимир Путин присвоил футболисту гражданство 21 октября.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.11.2024 15:29
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    Комментарии (24)
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    САДЫЧОК
    1730983552
    Сам то бывший иностранец украинец! Просто беда с этими недоГоршковыми! Сразу видно не посещал учебные занятия-много тренировался!
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    ScarlettOgusania
    1730984050
    Горшок-дурачок, российских игроков и скупили, чтобы всем и каждому предъявлять, что за бом.жей не только латиносы (натурализованные) бегают по полю, но есть и россияне натирающие лавки до блеска, и готовые выйти на 5 последних минут на поле отметиться...)
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    Питерский князь
    1730984745
    И всё про Зенит, всё про Зенит. У нас в РПЛ, есть команда сектанских гомосексуалистов, срамтак и хоть бы кто слово сказал!
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    NewLife
    1730984922
    Гордись россиянином по имени Дуглас, его мужественными русскими чертами лица, приплюснутым носом и пухлыми губками)
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    Красногвардейчик
    1730986285
    Приятно отметить, что в Питере есть ещё адекваты....в красную книгу их надо
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    Цугундeр
    1730986290
    Мощный был игрок, а как тренер никакой. И чувствуется необоснованная обида на Зенит.,хотя завалил всё что мог.
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    andrei-sarap-yandex
    1730986379
    ГОРШОК с УКРАИНЫ......мудила если ты тренер учи игроков играть....в СИТИ 7 английских игроков в команде...в РЕАЛ тоже 7 игроков в команде....росс.игроки не могут играть....зачем им бегать если бестолковый росс.игрок получает больше чем инностр...хороший игрок
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    anatolich72
    1730987593
    Как стыдно! По вопросам ВЦИОМ самая не российская команда в России. Позор - зениту!
    Ответить
    Опорник1984
    1730987734
    Играть должны сильнейшие.
    Ответить
    Номэд
    1730988132
    Бом.жи даже не знают, кто такой горшков. Зато длинные имена педо-риов от зубов отлетают.
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