Бывший капитан «Зенита» негативно высказался о натурализации Дугласа Сантоса

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков отреагировал на натурализацию Дугласа Сантоса.

Бразильский защитник перестал считаться легионером в РПЛ.

– Грустно, что теперь в составе «Зенита» может выйти только один российский футболист. Раньше и так с натяжкой выходило три российских игрока. Это не радует не только меня, но и многих болельщиков.

– Вы бы хотели, чтобы в составе «Зенита» играли российские футболисты?

– Да, тем более в нынешнее время, когда нет Лиги чемпионов. Хочется, чтобы был какой-то баланс. Понятно, всем нужны победы, но, думаю, болельщики с ностальгией вспоминают времена, когда в составе «Зенита» играли воспитанники. Крен в сторону иностранцев многих не радует. Российских футболистов в составе «Зенита» мало.

Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года.

Президент РФ Владимир Путин присвоил футболисту гражданство 21 октября.

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