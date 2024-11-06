Дуглас Сантос перестал считаться легионером в РПЛ

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос утратил легионерский статус в чемпионате России.

Клуб сообщил о положительном решении ФИФА по смене футбольного гражданства бразильского защитника.

«Сине-бело-голубые получили соответствующее разъяснение, а также официальное уведомление от РФС – с этого момента Дуглас Сантос не считается легионером», – проинформировала пресс-служба петербуржцев.

Президент РФ Владимир Путин присвоил Сантосу гражданство 21 октября.

Через 4 дня зенитовец получил российский паспорт.

Дуглас в клубе с лета 2019 года.

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