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    Дуглас Сантос перестал считаться легионером в РПЛ

    Капитан «Зенита» Дуглас Сантос утратил легионерский статус в чемпионате России.

    Клуб сообщил о положительном решении ФИФА по смене футбольного гражданства бразильского защитника.

    «Сине-бело-голубые получили соответствующее разъяснение, а также официальное уведомление от РФС – с этого момента Дуглас Сантос не считается легионером», – проинформировала пресс-служба петербуржцев.

    • Президент РФ Владимир Путин присвоил Сантосу гражданство 21 октября.
    • Через 4 дня зенитовец получил российский паспорт.
    • Дуглас в клубе с лета 2019 года.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    06.11.2024 21:58
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    Комментарии (19)
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    andrei-sarap-yandex
    1730920960
    бойся крыса КРУГОВОЙ за тобой идёт САНТОС В СБОРНУЮ.......ДОЛОЙ ЛИМИТ
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    n876
    1730921136
    Дуглас Сантос перестал считаться легионером в РПЛ===== Дуглас Сантос пройдет медкомиссию в военкомате и станет рядовым ВС РФ https://bombardir.ru/news/750331-duglas-santos-proydet-medkomissiyu-v-**********-i-stanet-ryadovym-vs-rf
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    serhio80
    1730921150
    Бездомным вшивым быть не перестал) бзденит позор бразильского футбола)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1730921929
    Этот трудяга заслужил.Да и по российскому закону больше 5 лет в России. Гыгыгы
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    Semenycch
    1730922431
    Отлично! Теперь Сергей Богданович сможет маневрировать с составом без оглядки на лимит.
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    anatolich72
    1730925117
    Зенит позор России! Команда истинных россиян подбирается!
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    Павелий
    1730973876
    ЗПРФ! Повторюсь: как долго он пробудет в России после расторжения контракта с Зенитом?
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