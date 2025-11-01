Горшков назвал лучшего игрока «Зенита» – это россиянин

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков высоко оценил уровень нападающего команды Максима Глушенкова.

«Наверное, можно говорить, что сейчас он лучший игрок команды. По ходу сезона он показывает стабильный уровень, выглядит уверенно, играет с настроением.

Конечно, бывают спады – сезон длинный, но на данный момент Глушенков действительно выглядит очень хорошо», – сказал Горшков.