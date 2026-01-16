«Локомотив» может подписать хавбека «Балтики»

«Локомотив» продолжает общение с агентами полузащитника «Балтики» Максима Петрова.
Красно-зеленые хотят подписать игрока этой зимой. Его можно приобрести по опции выкупа за 1 миллион евро.
В декабре москвичи предлагали Петрову зарплату 2,5 миллиона рублей в месяц, что не устроило игрока и его представителей, которые вдобавок хотели получить большую комиссию. Тогда переговоры были приостановлены, но сейчас по инициативе стороны Петрова они возобновились с неплохими шансами на успех.
- Петрову исполнится 25 лет 18 января. В этом сезоне он провел за «Балтику» 16 матчей, забил 4 гола, сделал 3 ассиста.
- Хавбек – воспитанник академии «Локомотива» и провел за первую команду москвичей 18 игр в 2021–2022 годах.