Газизов прокомментировал переход Дивеева в «Зенит»

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов высказался о трансфере Игоря Дивеева из ЦСКА в «Зенит».

Газизов знаком с защитником еще по его выступлениям за «Уфу».

«Игорь был капитаном сборной России, является основным футболистом национальной команды. Переход в «Зенит» – новый импульс для Дивеева.

У меня нет сомнений в том, что он будет одним из лидеров петербуржцев. Игорь – большой молодец, у него прекрасная семья, поэтому все получится в «Зените».

Дивеев заиграет в команде Семака на лидирующих позициях», – уверен Газизов.