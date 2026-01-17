Газизов прокомментировал переход Дивеева в «Зенит»

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов высказался о трансфере Игоря Дивеева из ЦСКА в «Зенит».
Газизов знаком с защитником еще по его выступлениям за «Уфу».
«Игорь был капитаном сборной России, является основным футболистом национальной команды. Переход в «Зенит» – новый импульс для Дивеева.
У меня нет сомнений в том, что он будет одним из лидеров петербуржцев. Игорь – большой молодец, у него прекрасная семья, поэтому все получится в «Зените».
Дивеев заиграет в команде Семака на лидирующих позициях», – уверен Газизов.
- Дивеева забрали из ЦСКА в обмен на Лусиано Гонду.
- Зенитовцы доплатили 2 млн евро в рамках сделки.
- 26-летний Дивеев провел за ЦСКА 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов.
Источник: «РБ Спорт»