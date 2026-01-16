Тихонов – о Дзюбе: «Я про идиотов комментарии не даю»

Легендарный советский биатлонист Александр Тихонов странно отреагировал на вопрос об Артеме Дзюбе.

Ранее форвард «Акрон» упрекнул «Локомотив»: «Они быстро забыли тех, кто вытаскивал команду из подвала таблицы. Тикнизян, Миранчук, Жемалетдинов, Дзюба, теперь вот – Баринов».

«Дзюба сказал, что его забыли в предыдущем клубе? Мы забыли Суворова, Сталина, Александра Невского.

А Дзюба – пошeл он… Я про идиотов комментарии не даю», – сказал Тихонов.