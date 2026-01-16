Агент Баринова согласился со словами Дзюбы про «Локомотив»

Владимир Кузьмичев, агент экс-капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, отреагировал на высказывание Артема Дзюбы о московском клубе.

«Они быстро забыли тех, кто вытаскивал команду из подвала таблицы. Тикнизян, Миранчук, Жемалетдинов, Дзюба, теперь вот – Баринов», – заявил форвард «Акрона».

«Артeм – взрослый парень, наверное, знает, что говорит, как бы он видел и насколько. Понимаю, по отношению к нему было, как он понимает, некорректное расставание.

Он видел, как с другими партнeрами расставались, находился внутри. Наверное, исходя из этого, сделал такой комментарий.

Я видел только внешнюю картину и сам не могу судить, что там было на самом деле», – сказал агент.