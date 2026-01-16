Лоськов встал на защиту Баринова: «Я сам проходил похожую историю»

Бывший капитан «Локомотива» Дмитрий Лоськов не присоединился к критике в адрес Дмитрия Баринова, ушедшего в ЦСКА.

«20 лет назад я сам проходил похожую историю, только ситуация развивалась гораздо быстрее.

Дима принял сложное решение, но это его футбольный путь, и время все расставит по местам.

Дима один из самых честных и порядочных людей в моей жизни, поддерживаю его, желаю удачи и без травм!» – сказал Лоськов.