Лоськов встал на защиту Баринова: «Я сам проходил похожую историю»

Бывший капитан «Локомотива» Дмитрий Лоськов не присоединился к критике в адрес Дмитрия Баринова, ушедшего в ЦСКА.
«20 лет назад я сам проходил похожую историю, только ситуация развивалась гораздо быстрее.
Дима принял сложное решение, но это его футбольный путь, и время все расставит по местам.
Дима один из самых честных и порядочных людей в моей жизни, поддерживаю его, желаю удачи и без травм!» – сказал Лоськов.
- Полузащитник сменил команду во вторник за 2 млн евро.
- У него истекал контракт через полгода.
- 29-летний Баринов провел в «Локо» всю карьеру: 274 матча, 13 голов, 27 ассистов.
Источник: «Спорт-Экспресс»