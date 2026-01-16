В Турции объяснили, почему Айдын отказал ЦСКА

Турецкий футбольный репортер Мухаммет Думан рассказал, почему вингер «Фенербахче» Огуз Айдын не перейдет в ЦСКА.

«Айдын не хочет отходить от системы и стиля европейского футбола, который в последнее время набирает популярность. Огуз с большим уважением относится к российскому футболу, но считает, что может еще больше проявить себя в европейском футболе. «Фенербахче» также участвует в европейских соревнованиях.

Отсутствие ЦСКА в Лиге Европы стало дополнительным минусом для Огуза Айдына. Он также считает, что не сможет адаптироваться к климату и погоде в этой стране. Атмосфера в России может повлиять на его игру.

Огуз – очень эмоциональный футболист, и его эмоциональное состояние может повлиять на его игру. Айдын считает, что его выступление в РПЛ затруднит его участие в чемпионате мира. Он хотел остаться в Лиге Европы, потому что она всегда привлекает много внимания», – объяснил Думан.