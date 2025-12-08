В «Динамо Мх» приняли решение по Биджиеву

Руководство «Динамо Мх» приняло отставку главного тренера команды Хасанби Биджиева, о чeм объявит позднее.

Кандидата на его замену у махачкалинцев пока нет. В клубе рассматривали возможность приглашения Виктора Гончаренко, но он, с большой долей вероятности, возглавит сборную Беларуси.

Биджиев подал в отставку 7 декабря после поражения «Динамо Мх» от «Пари НН» (0:1) в матче 18-го тура РПЛ.