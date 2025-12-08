В «Динамо Мх» приняли решение по Биджиеву

Руководство «Динамо Мх» приняло отставку главного тренера команды Хасанби Биджиева, о чeм объявит позднее.
Кандидата на его замену у махачкалинцев пока нет. В клубе рассматривали возможность приглашения Виктора Гончаренко, но он, с большой долей вероятности, возглавит сборную Беларуси.
Биджиев подал в отставку 7 декабря после поражения «Динамо Мх» от «Пари НН» (0:1) в матче 18-го тура РПЛ.
- Махачкалинский клуб занимает 13-е место в РПЛ с 15 очками после 18 туров.
- Безвыигрышная серия «Динамо Мх» достигла 5 матчей подряд во всех турнирах. Команда не забивает в последних 4 играх в РПЛ.
- 59-летний Биджиев возглавлял команду с февраля 2024 года.
Источник: Metaratings.ru