  Челестини высказался о борьбе с «Краснодаром» за чемпионство

Челестини высказался о борьбе с «Краснодаром» за чемпионство

Сегодня, 11:38
3

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини после гостевого матча 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:3) высказался об уровне «быков» и РПЛ.

– Ваше мнение о чемпионате за полгода?

– РПЛ – очень боевой чемпионат. Мне понравилось, что сегодняшний матч – это матч из топ‑5 лиг: атмосфера, стадион. Многие клубы в Италии, во Франции хотели бы иметь то, что есть у нас. Качество стадионов, количество болельщиков – это топ‑уровень.

– Сможет ли кто‑то остановить «Краснодар» на пути к чемпионству? Вы что‑то измените в играх против них в Кубке?

– Если «Краснодар» будет так играть, будет очень сложно. Это точно второй лучший состав игроков в лиге, они играют с интенсивностью и качеством, легко не будет. Мы менять ничего не будем, будем пытаться улучшаться, больше атаковать. Вот что будем пытаться делать.

Мы сыграли три матча с «Краснодаром», выиграли Суперкубок. Они ничего не будут менять, и мы ничего не будем менять. Посмотрим, в чем мы сможем прибавить до того момента, когда возобновится чемпионат.

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 40 очками после 18 туров. Команда опрежает «Зенит» на 1 очко, «Локомотив» – на 3, ЦСКА – на 4, «Балтику» – на 5.
  • «Быки» сыграют с красно-синими в полуфинале пути РПЛ FONBET Кубка России.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Челестини Фабио
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1765185273
Никто их не остановит. Они второй раз станут чемпионами и потом будут как Рубин когда то дважды стал чемпионом и всё команду раздербанят уйдёт Сперцян Кордоба и ещё некоторые леги захотят свалить домой и команда развалится. Тут скажется новый лимит и пойдёт эра москвичей до 2030г. В Зените нет русских игроков да и тренер слабый, только московские команды будут соревноваться между собой так как у всех костяк русские игроки этого и добиваются в Министерстве
Ответить
Красногвардейчик
1765188150
Мы сыграли три матча с «Краснодаром», выиграли Суперкубок. -------------------------- Краснодар хорошая команда, но и ЦСКА им не проиграл...что в домашней, что на выезде, Быки победили за счёт судей...да, Игорь подна..срал в третьем голе, но до чего же грязная и истеричная команда с юга!!!! раньше их уважал, мнение поменялось....респект Челестини, адекватный мужик, адекватные вью
Ответить
