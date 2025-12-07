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Мостовой сделал прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА

7 декабря 2025, 18:01
8

Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА.

«На зимнюю паузу на первом месте достоин уйти и «Краснодар», и ЦСКА. Армейцы выдали хорошую серию, потом была осечка, когда они проиграли «Ростову». Преимущество 55 на 45 процентов в пользу «Краснодара». Всe-таки играют дома, у них болельщики поддерживают, стадион, свои стены, поэтому есть преимущества.

Армейцы тоже должны понимать, что им нужно всеми силами, правдами-неправдами закрыть Кордобу. Он лучший нападающий РПЛ, от него многое зависит в игре «Краснодара». Если они его закроют, тогда можно рассчитывать на очки. У ЦСКА защита тоже неплохая. Мойзес и Дивеев могут сыграть повнимательней и построже», – сказал Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Мостовой Александр
Комментарии (8)
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Интерес
1765119894
Как сыграет в паре с Дивеевым "мистер Х", такова судьба матча и будет.
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Fju-2
1765120337
С одной стороны у ЦСКА тренер, который поиграл в футбол, в отличии от не футбольного человека в Краснодаре. Но с другой - в футболе уже давным-давно всё придумано и на поле играют футболисты, а не тренеры. Так что либо кто-то выиграет, либо будет ничья.)
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VVM1964
1765120713
Только не ничья !))
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Mirak92
1765120829
0-1 проиграем мы. Для такого Краснодара нужны нападающие. Челестини, уже задолбался нашим коррумпированным уродам об этом говорить.
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...уефан
1765121450
...наговорил Шурик много, но ничего не сказал...
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bset
1765121746
Если бы я ставил, я бы поставил на 0 голов от нападающих ЦСКА))
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Рукаку
1765129260
Сразу видно, что Мостовой просто не понимает, как можно делать прогнозы, это не его. Да и что его сейчас? Закрыть нападающего? Гениально, аплодисменты. А может еще совет бить по воротам и так победить? По сути же Краснодар сильнее по игре и дело не в Кордобе, Сперцяне или еще кем-то. Просто есть сыгранность и качественная игра. А ЦСКА играет пока в бей-беги, есть кураж - бегут, нет - смотри на злого Игоря:)
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