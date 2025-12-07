Мостовой сделал прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА

Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА.

«На зимнюю паузу на первом месте достоин уйти и «Краснодар», и ЦСКА. Армейцы выдали хорошую серию, потом была осечка, когда они проиграли «Ростову». Преимущество 55 на 45 процентов в пользу «Краснодара». Всe-таки играют дома, у них болельщики поддерживают, стадион, свои стены, поэтому есть преимущества.

Армейцы тоже должны понимать, что им нужно всеми силами, правдами-неправдами закрыть Кордобу. Он лучший нападающий РПЛ, от него многое зависит в игре «Краснодара». Если они его закроют, тогда можно рассчитывать на очки. У ЦСКА защита тоже неплохая. Мойзес и Дивеев могут сыграть повнимательней и построже», – сказал Мостовой.