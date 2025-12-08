Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Осинькин сказал, как изменить положение «Сочи»: «Нужно грызть землю»

Осинькин сказал, как изменить положение «Сочи»: «Нужно грызть землю»

Сегодня, 12:59
4

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин после матча 18-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:4) назвал условие для изменения положения команды в лиге.

«Допустили достаточно много совсем простых ошибок, которые сразу вылились в голы. Когда «Локомотив» повел со счетом 3:1, характер матча изменился. Был не очень понятный для меня пенальти [в ворота «Сочи»], потом был такой же момент в другую сторону…

Я не должен переключать внимание на это, проблемы не в этом. Был шанс вернуться в игру. Чтобы набирать очки с такими командами, как «Локомотив», нельзя допускать ошибки.

Нам нужно хорошо все оценить, понять проблемы. Конечно, я всегда буду говорить, что нам нужно усиливаться, нужно набрать форму, заложить фундамент. Набрать форму в том плане, что физическая составляющая была не на том уровне, на котором всем бы нам хотелось.

У нас много людей, которые пришли после травм крестообразных связок. Большое количество футболистов, которым просто нужно набрать форму после травм. Также у нас много игроков, которые не играли в основе своих командах. В прошлом году только Неманья Стоич и Александр Солдатенков играли в основных составах, пара человек играла в Первой лиге.

На том отрезке, что я в команде, набрали восемь очков, а до этого – одно. Разница большая. Удовлетворения нет, потому что очень многое нужно менять и улучшать. Нужно правильно настраиваться на оставшиеся матчи и грызть землю, чтобы что‑то изменить», – сказал Осинькин.

  • «Сочи» занимает 16-е место с 9 очками после 18 туров. Отставание от зоны стыковых матчей составляет 5 очков.
  • Осинькин возглавляет «Сочи» с 4 сентября.

Еще по теме:
Шансы команд в борьбе за чемпионство в РПЛ
Зиньковский – о «Сочи»: «Тяжелая ситуация» 5
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Сочи» 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Сочи Осинькин Игорь
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1765189220
Нужно не грызть землю, а глотать гальку.. Быстрей до дна.(
Ответить
...уефан
1765189655
...Талалаев грыз газон. Помогло...
Ответить
САДЫЧОК
1765196432
Надо не грызть- а по шапке прохиндеям, которые обманули в стыковых матчах и уволили отличного тренера Морено!
Ответить
Главные новости
Ловчев прокомментировал 3:2 «Краснодара» с ЦСКА
16:00
Стали известны планы «ПСЖ» на Сафонова после его первой игры в сезоне
15:34
1
Сперцян ответил на вопрос об уходе из «Краснодара» зимой
15:20
2
ФотоХабиб показал фото с Галицким после матча с ЦСКА
15:11
2
«Ливерпуль» не включил Салаха в заявку на матч Лиги чемпионов
15:03
Раскрыты слова Винисиуса в адрес судьи после двух удалений «Реала»
14:36
«С ним никто ничего не может сделать»: Семин назвал лучшего игрока РПЛ
14:27
5
«Реал» может уволить Алонсо 10 декабря – мадридцы хотят пригласить Клоппа или Зидана
14:01
3
«Ривер Плейт» нацелился выкупить Барко у «Спартака»
13:38
10
Стал известен кандидат на замену Рахимова в «Рубине»
13:29
6
Все новости
Все новости
Круговой назвал игрока ЦСКА, с которым он хотел бы подраться
15:46
Галактионов подвел итоги первой части сезона для «Локомотива»
14:50
«С ним никто ничего не может сделать»: Семин назвал лучшего игрока РПЛ
14:27
5
Гаджиев назвал безобразием поступок фанатов махачкалинского «Динамо»
14:09
2
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
13:42
3
«Ривер Плейт» нацелился выкупить Барко у «Спартака»
13:38
9
Стал известен кандидат на замену Рахимова в «Рубине»
13:29
6
Защитник «Сочи» перейдет в испанский клуб
13:21
2
Мусаев высказался о пиковой форме «Краснодара»
13:11
2
Осинькин сказал, как изменить положение «Сочи»: «Нужно грызть землю»
12:59
4
Глушаков рассказал о заговоре против него на прощальном матче
12:43
8
В «Динамо Мх» приняли решение по Биджиеву
12:29
2
ФотоШансы команд в борьбе за чемпионство в РПЛ
12:12
12
Игрок «Спартака» сказал, считает ли провалом выступления команды в этом сезоне
11:58
12
Аршавин – об арбитре РПЛ: «Судья не понимает футбол»
11:49
7
Челестини высказался о борьбе с «Краснодаром» за чемпионство
11:38
3
КДК рассмотрит конфликт в перерыве матча «Краснодар» – ЦСКА
11:16
8
Адиев: «С этим составом «Крылья» ждет бойня за выживание»
11:06
1
Мойзес – о Кордобе: «Иногда он симулирует, спорит, а судья пропускает это все»
10:53
5
Два клуба РПЛ претендуют на вингера сборной Казахстана
10:40
1
Фото«Краснодар» продлил контракты с двумя игроками основы
10:20
1
Лапочкин указал на ошибки судьи в матче «Краснодар» – ЦСКА
10:13
13
В РПЛ высказались о ситуации с Зимним Кубком
10:01
4
Стало известно, сколько игроков готова продать «Балтика» зимой
09:50
4
Стала известна позиция «Спартака» по трансферу Сауся
09:18
7
Батраков рассказал о предложениях от других клубов
09:07
Аршавин – о Гусеве и Романове: «Вместе в болото спустились»
08:50
5
Мусаев высказался о тактике в матче «Краснодар» – ЦСКА
08:36
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 