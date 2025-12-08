Осинькин сказал, как изменить положение «Сочи»: «Нужно грызть землю»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин после матча 18-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:4) назвал условие для изменения положения команды в лиге.

«Допустили достаточно много совсем простых ошибок, которые сразу вылились в голы. Когда «Локомотив» повел со счетом 3:1, характер матча изменился. Был не очень понятный для меня пенальти [в ворота «Сочи»], потом был такой же момент в другую сторону…

Я не должен переключать внимание на это, проблемы не в этом. Был шанс вернуться в игру. Чтобы набирать очки с такими командами, как «Локомотив», нельзя допускать ошибки.

Нам нужно хорошо все оценить, понять проблемы. Конечно, я всегда буду говорить, что нам нужно усиливаться, нужно набрать форму, заложить фундамент. Набрать форму в том плане, что физическая составляющая была не на том уровне, на котором всем бы нам хотелось.

У нас много людей, которые пришли после травм крестообразных связок. Большое количество футболистов, которым просто нужно набрать форму после травм. Также у нас много игроков, которые не играли в основе своих командах. В прошлом году только Неманья Стоич и Александр Солдатенков играли в основных составах, пара человек играла в Первой лиге.

На том отрезке, что я в команде, набрали восемь очков, а до этого – одно. Разница большая. Удовлетворения нет, потому что очень многое нужно менять и улучшать. Нужно правильно настраиваться на оставшиеся матчи и грызть землю, чтобы что‑то изменить», – сказал Осинькин.