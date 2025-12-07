Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Сочи»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча с «Сочи». Московская команда выиграла в 18-м туре РПЛ со счетом 4:2.

«Хороший матч по результату. Завершаем календарный год в хорошем настроении. Мы были ближе к пятому мячу, чем к тому, чтобы пропустить второй. Это уже ладно, это следующий этап работы. В хорошем настроении завершаем календарный год. Уходим в отпуск, где приложим все усилия, чтобы двигаться только вперед.

Мы нацелены на то, чтобы двигаться вперед. Будем грызться, цепляться и двигаться вперед», – сказал Галактионов.