На «Стад Луи II» в Монте-Карло пройдет ключевой матч заключительного тура Лиги чемпионов. «Монако» и «Галатасарай» находятся рядом в таблице и продолжают бороться за выход в еврокубковую весну. Для обеих команд это шанс решить судьбу места в плей-офф и доказать себе, что текущая кампания может закончиться успешно.

«Монако»

Команда Адриана Урсиса действует волнообразно: яркие победы сменяются болезненными неудачами. В ЛЧ «Монако» остаeтся без поражений в четырeх последних матчах и показывает характер, но проблемы в обороне никуда не исчезают – 11 пропущенных за 5 игр. В то же время впереди остаeтся ресурс для угроз: 5 голов в 5 матчах, а Фоларин Балогун остаeтся главным оружием хозяев. «Монако» нередко забивает дома, но и даeт слишком много пространства соперникам.

«Галатасарай»

Стамбульцы балансируют между яркостью и нестабильностью. В пяти последних матчах во всех турнирах 7 забитых и 7 пропущенных – при этом команда умеет создавать моменты и регулярно их реализовывать. Виктор Осимхен в отличной форме, и его 11 голов в 14 играх – подтверждение высокого уровня эффективности. Но оборона «Галатасарая» часто теряет концентрацию, что приводит к ненужным пропускам – в пяти матчах подряд команда не уходит в раздевалку с «нулeм».

Факты о командах

«Монако»

Не проигрывает в 4 матчах ЛЧ подряд

2.20 пропущенных в среднем за последние 5 игр

1.00 гола в среднем забивает за 5 игр

Забивает в 5 из 7 последних встреч

«Галатасарай»

Пропускает в 5 последних матчах подряд

1.40 гола в среднем забивает за 5 игр

1.40 гола в среднем пропускает за 5 игр

Отсутствие поражений в двух последних матчах Суперлиги

Прогноз на матч «Монако» – «Галатасарай»

Обе команды обязаны играть на победу: поражение почти наверняка оставит их без еврокубков. Характеристики соперников схожи: высокий атакующий потенциал, но нестабильная оборона. «Монако» традиционно прибавляет дома, а «Галатасарай» слишком часто позволяет соперникам создавать моменты. Это предпосылка к открытой игре, в которой важна реализация и контроль эмоций. Вероятно, хозяева сыграют плотнее и внимательнее, стараясь диктовать ритм, но и гости смогут ответить скоростью и прессингом.

Встреча обещает результативность, где небольшое преимущество в пользу команды, играющей дома.

