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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ЦСКА - Монако
ЦСКА - Монако: обзор матча 18 октября 2016
ЦСКА
18.10.2016, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа E, 3 тур
1 : 1
Завершен
Монако
34'
Л. Траоре
87'
Б. Силва
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Монако
90'
Желтая карточка
Д. Сидибе
87'
ГОЛ! 1:1!
Б. Силва
Замена
К. Страндберг
️️️️
Л. Траоре
84'
83'
Замена
К. Мбаппе
️️️️
Т. Бакайоко
Замена
А. Гордюшенко
️️️️
З. Тошич
75'
Желтая карточка
Б. Натхо
74'
69'
Замена
Б. Менди
️️️️
А. Раджи
Замена
Г. Миланов
️️️️
А. Ионов
46'
41'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Ж. Моутинью
39'
Травма
Ж. Моутинью
36'
Желтая карточка
Т. Бакайоко
ГОЛ! 1:0!
Л. Траоре
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
10
Александр Головин
АП
18
Зоран Тошич
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
24
Андреа Раджи
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Тома Лемар
АП
20
Бернарду Силва
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Карлос Страндберг
ПВ
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
4-2-3-1
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Фернандес
10
Натхо
19
Вернблум
18
Тошич
10
Головин
11
Ионов
90
Траоре
4-2-1-2-1
1
Субашич
19
Сидибе
15
Глик
21
Жемерсон
24
Раджи
6
Фабиньо
8
Бакайоко
8
Моутинью
18
Лемар
20
Силва
98
Жермен
90
Траоре
10
Страндберг
10
Страндберг
90
Траоре
18
Тошич
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
18
Тошич
11
Ионов
17
Миланов
17
Миланов
11
Ионов
24
Раджи
23
Менди
23
Менди
24
Раджи
8
Моутинью
9
Каррийо
9
Каррийо
8
Моутинью
8
Бакайоко
10
Мбаппе
10
Мбаппе
8
Бакайоко
Остались в запасе
ЦСКА
Монако
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
Остались в запасе
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча ЦСКА - Монако
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Стрембергсон
(Евле)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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