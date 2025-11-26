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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Пафос - Монако
Пафос - Монако: обзор матча 26 ноября 2025
Пафос
26.11.2025, среда, 20:45
Лига чемпионов, 5 тур
2 : 2
Завершен
Монако
18'
Д. Луис
5'
Т. Минамино
26'
Ф. Балогун
88'
М. Салису
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Пафос - Монако
Завершен
90'
+1
Желтая карточка
Мохаммед Салису
(фол)
90'
+4'
89'
Замена
Мика Бирет
️️️️➡️️
Фоларин Балогун
Желтая карточка
Давид Луис
88'
88'
ГОЛ! 1:3!
Мохаммед Салису
Замена
Ландри Димата
️️️️➡️️
Влад Драгомир
79'
77'
Замена
Тило Керер
️️️️➡️️
Вандерсон
77'
Замена
Ансу Фати
️️️️➡️️
Такуми Минамино
Замена
Mons Bassouamina
️️️️➡️️
Андерсон Силва
69'
66'
Замена
Мамаду Кулибали
️️️️➡️️
Ламин Камара
65'
Замена
Люка Миша
️️️️➡️️
Александр Головин
Замена
Жажа
️️️️➡️️
Домингуш Кина
57'
Замена
Бруну Ланга
️️️️➡️️
Давид Гольдар
46'
Желтая карточка
Давид Гольдар
(фол)
45'
+3
45'
+1'
28'
Желтая карточка
Александр Головин
26'
ГОЛ! 1:2!
Фоларин Балогун
21'
Желтая карточка
Ламин Камара
ГОЛ! 1:1!
Давид Луис
Пас отдал
Мислав Оршич
18'
5'
ГОЛ! 0:1!
Такуми Минамино
Пас отдал
Магнес Аклиуш
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пафос
93
Неофитос Михаил
ВР
23
Деррик Люккассен
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
5
Давид Гольдар
(К)
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
88
Пепе
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
30
Влад Драгомир
АП
17
Мислав Оршич
ЛВ
33
Андерсон Силва
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Монако
1
Лукаш Градецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
6
Денис Закария
(К)
ОП
8
Ламин Камара
ЦП
10
Александр Головин
АП
11
Магнес Аклиуш
АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
20
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Пафос
99
Атанасиос Пападудис
ВР
82
Petros Petrou
ВР
2
Костас Пилеас
ЛЗ
24
Бруну Ланга
ЛЗ
11
Жажа
ПВ
9
Mons Bassouamina
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Монако
16
Филипп Кен
ВР
20
Кассум Уаттара
ЛЗ
5
Тило Керер
ЦЗ
23
Аладжи Бамба
ОП
41
Папе Кабрал
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
19
Люка Миша
ЛВ
31
Ансу Фати
ЛВ
14
Мика Бирет
ЦФ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
3-1-2-2-2
93
Михаил
23
Люккассен
4
Луис
5
Гольдар
26
Суньич
88
Пепе
8
Кина
17
Оршич
30
Драгомир
7
Бруно
33
Силва
4-1-1-3-1
1
Градецки
2
Вандерсон
22
Салису
4
Тезе
12
Энрике
6
Закария
8
Камара
10
Головин
11
Аклиуш
18
Минамино
20
Балогун
5
Гольдар
24
Ланга
24
Ланга
5
Гольдар
8
Кина
11
Жажа
11
Жажа
8
Кина
33
Силва
9
9
33
Силва
30
Драгомир
11
Димата
11
Димата
30
Драгомир
2
Вандерсон
5
Керер
5
Керер
2
Вандерсон
8
Камара
28
Кулибали
28
Кулибали
8
Камара
10
Головин
19
Миша
19
Миша
10
Головин
18
Минамино
31
Фати
31
Фати
18
Минамино
20
Балогун
14
Бирет
14
Бирет
20
Балогун
Остались в запасе
Пафос
Монако
99
Атанасиос Пападудис
ВР
82
Petros Petrou
ВР
2
Костас Пилеас
ЛЗ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
16
Филипп Кен
ВР
20
Кассум Уаттара
ЛЗ
23
Аладжи Бамба
ОП
41
Папе Кабрал
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
99
Атанасиос Пападудис
ВР
82
Petros Petrou
ВР
2
Костас Пилеас
ЛЗ
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
20
Кассум Уаттара
ЛЗ
23
Аладжи Бамба
ОП
41
Папе Кабрал
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Статистика матча Пафос - Монако
2
3
Всего ударов по воротам
17
14
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
14
9
Офсайды
1
0
Количество передач
399
445
Сейвы
4
3
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.18
1.52
xGP (предотвращенные голы)
-0.63
-0.63
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Лимассол Арена
Посещаемость:
8347
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