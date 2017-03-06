Чалов, Жамалетдинов и Гордюшенко сыграют в Юношеской лиге УЕФА против «Бенфики»

Наставник молодежки ЦСКА Александр Гришин подчеркнул, что рассчитывает на нападающих Федора Чалова и Тимура Жамалетдинова, а также полузащитника Астемира Гордюшенко в четвертьфинальной встрече Юношеской лиги УЕФА против «Бенфикой». По его словам, главный тренер основной команды армейцев Виктор Гончаренко пообещал отпустить молодых игроков на важный матч.

«Гончаренко обещал отпустить всех молодых игроков, включая Чалова, Гордюшенко и Жамалетдинова, на встречу с «Бенфикой». Это имиджевый матч и для нашего клуба, и для страны. Я так думаю, что всех отдадут, в этом заинтересованы многие.

Очень хотелось бы победить, тем более на своем поле. Шансы оцениваю 50 на 50. «Бенфика» действительно сильна, португальский и испанский юношеский футбол считаются одними из лучших в мире. Кто будет готов на завтрашний день лучше, тот и выиграет.

Португальцы всегда играют первым номером, демонстрируют хороший контроль мяча. А нам, в свою очередь, надо что-то придумать хитрое в обороне, чтобы их удивить. Рубка будет посильнее, чем с «Русенборогом» (2:1)», – сказал Гришин.

Встреча ЦСКА – «Бенфика» в Юношеской лиге УЕФА состоится в Москве во вторник, 7 марта, и начнется в 16:00 по московскому времени.