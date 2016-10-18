Бубнов: «Для ЦСКА матч с «Монако» – ключевой на данный момент»

Известный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Монако». Напомним, матч начнется в 21:45 по московскому времени.

«По большому счету для ЦСКА матч с «Монако» — ключевой на данный момент. Победа не гарантирует даже второго места в группе, но оставит определенные шансы остаться в числе команд, претендующих на что-то серьезное. Ничья или поражение означает одно — максимум в этом лигочемпионском сезоне можно побороться хотя бы за третье место и Лигу Европы.

Откровенно говоря, не вижу серьезных причин верить в ЦСКА. «Монако» сейчас в порядке — идет в тройке лидеров во французском чемпионате. Не так давно отгрузили семь мячей «Метцу» — команде из верхней половины таблицы. Это говорит о многом — с нападением у них сейчас все в порядке. И даже потеря такого форварда, как Фалькао — не сильно скажется на силе клуба. ЦСКА же как раз испытывает проблемы — не сыграют Роман Еременко и почти наверняка Алан Дзагоев. Потеря сразу двух футболистов, отвечающих за созидательные действия — это критично. Даже когда нет одного из них — все равно очень плохо, а тут двое!

Хотя мне в принципе понравилось, как отыграл против «Уфы» Бибрас Натхо. Двигался, искал адресаты впереди, старался. А вот вышедший впервые в основном составе Астемир Гордюшенко — еще достаточно сырой и полноценной заменой выбывшим быть не может. Не забываем и про не лучшую форму Ласина Траоре — никак он не начнет стабильно забивать. Выдает хороший матч — и три игры его не видно. Теперь и в состав уже не попадает. Фаворитом матча будет «Монако». Конечно, ЦСКА постарается порадовать своих болельщиков, которые наверняка заполнят стадион. Но еще раз — даже ничья станет неплохим итогом», – заявил Бубнов.