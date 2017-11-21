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  • Гончаренко: «У ЦСКА есть Жамалетдинов, Чалов, Кучаев, Хосонов, Гордюшенко – это хорошая обойма»

Гончаренко: «У ЦСКА есть Жамалетдинов, Чалов, Кучаев, Хосонов, Гордюшенко – это хорошая обойма»

21 ноября 2017, 14:23
8

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что любит работать с молодежью. По словам специалиста, в армейской команде хорошая обойма молодых футболистов. При этом белорус заявил, что подпускать к основе их нужно постепенно.

«Когда работаешь в большом клубе, то в любом случае должен подстраивать свое видение под футболистов, которые имеются в распоряжении. Сейчас сложилось так, что у нас достаточно высокий уровень команды плюс очень хорошая плеяда молодых, и ты должен создать из опытных ветеранов и молодых симбиоз, который побеждает.

Нужна хорошая смесь, ты не можешь играть одними молодыми или одними опытными. Да, мы можем выпустить всех молодых в каком-то определенном матче, но на длинной дистанции их надо разбавлять. Если посмотреть, то у нас два молодых играют, двое выходят на замену, но не все вместе.

Мне очень нравится работать с молодыми. Они хорошо впитывают, и тебе не приходится ломать определенные вещи, как это бывает с ветеранами, что тоже нормальная ситуация. Молодые – они как пластилин, можешь лепить что угодно. Это доставляет удовольствие, равно как и видеть, как они поднимаются.

Мне не хотелось бы выделять отдельных футболистов. Как только у них удачный матч, начинают все хвалить. Молодые – они еще не оббитые, у них ранимая психика. Они легко поддаются на хвалебные отзывы, остро реагируют, когда критикуют. У нас есть Жамалетдинов, Чалов, Кучаев, Хосонов, Гордюшенко – это хорошая обойма.

Хотелось бы, чтобы они выросли в сильных футболистов, но гарантии нет. Карьера молодого футболиста зависит от многого: конкуренции в клубе, конкуренции на твоей позиции, отношения к тренировочному процессу, понимания, что хочет тренер, плюс желания постоянно прогрессировать, доказывать каждый день. Иначе невозможно», – сказал Гончаренко.

Источник: УЕФА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Жамалетдинов Тимур Гордюшенко Астемир Кучаев Константин Хосонов Хетаг Чалов Федор Гончаренко Виктор
Комментарии (8)
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Артурка32
1511265308
Круто, что вся надежда на российских игроков, а не на легионеров
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Розарио Агро
1511268965
Жамалетдинов ещё более менее, но вот остальные абсалютно бесполезные игроки. Холостая обойма у тебя Витёк.
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каа
1511269146
УДАЧИ РЕБЯТАМ... некоторые из них совсем не плохи...ВЕРИМ
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Dominator777
1511270016
Смена хорошая растет, лишь бы не "зазвездились", а продолжали приобретать опыт и повышать уровень мастерства.
Ответить
Dr Metal
1511271423
На данный момент они и головная боль и главная надежда. И опыта им набираться нужно и результат сейчас важен как никогда, думаю пусть результат не блещет, но пускай уж они окрепнут и станут основой, на которую мы и будем надеяться. С защитой вот только беда
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PFC CSKA MOSCOW
1511294888
Но зимой надо Чернова возвращать, раз уж и Березуцкий сломался
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Александр ЗА
1511300699
Да
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