Гончаренко: «У ЦСКА есть Жамалетдинов, Чалов, Кучаев, Хосонов, Гордюшенко – это хорошая обойма»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что любит работать с молодежью. По словам специалиста, в армейской команде хорошая обойма молодых футболистов. При этом белорус заявил, что подпускать к основе их нужно постепенно.

«Когда работаешь в большом клубе, то в любом случае должен подстраивать свое видение под футболистов, которые имеются в распоряжении. Сейчас сложилось так, что у нас достаточно высокий уровень команды плюс очень хорошая плеяда молодых, и ты должен создать из опытных ветеранов и молодых симбиоз, который побеждает.

Нужна хорошая смесь, ты не можешь играть одними молодыми или одними опытными. Да, мы можем выпустить всех молодых в каком-то определенном матче, но на длинной дистанции их надо разбавлять. Если посмотреть, то у нас два молодых играют, двое выходят на замену, но не все вместе.

Мне очень нравится работать с молодыми. Они хорошо впитывают, и тебе не приходится ломать определенные вещи, как это бывает с ветеранами, что тоже нормальная ситуация. Молодые – они как пластилин, можешь лепить что угодно. Это доставляет удовольствие, равно как и видеть, как они поднимаются.

Мне не хотелось бы выделять отдельных футболистов. Как только у них удачный матч, начинают все хвалить. Молодые – они еще не оббитые, у них ранимая психика. Они легко поддаются на хвалебные отзывы, остро реагируют, когда критикуют. У нас есть Жамалетдинов, Чалов, Кучаев, Хосонов, Гордюшенко – это хорошая обойма.

Хотелось бы, чтобы они выросли в сильных футболистов, но гарантии нет. Карьера молодого футболиста зависит от многого: конкуренции в клубе, конкуренции на твоей позиции, отношения к тренировочному процессу, понимания, что хочет тренер, плюс желания постоянно прогрессировать, доказывать каждый день. Иначе невозможно», – сказал Гончаренко.