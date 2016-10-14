Место в воротах ЦСКА на матч с «Уфой» займет Чепчугов. Гордюшенко дебютирует в РФПЛ

Стали известены стартовые составы на матч 10-го тура чемпионата России, в рамках которого ЦСКА в Москве сыграет против «Уфы». Место в воротах армейцев занял Сергей Чепчугов, а на острие атаки с первых минут появится Алексей Ионов. Также стоит отметить, что Астемир Гордюшенко впервые появится в матчах Премьер-лиги в стартовом составе.

ЦСКА: Чепчугов, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Гордюшенко, Вернблум, Тошич, Натхо, Головин, Ионов.

Запасные: Акинфеев, А. Березуцкий, Набабкин, Миланов, Страндберг, Траоре.

«Уфа»: Лунев, Стоцкий, Аликин, Васин, Никитин, Сухов, Засеев, Сысуев, Безденежных, Игбун, Фатаи.