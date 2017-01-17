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    Гордюшенко намерен взять пример с Рэшфорда

    Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко сообщил, что желает добиться такого же прогресса, как нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд. Россиянин рассказал о своих встречах с английском форвардом.

    – В гостевом поединке в юношеской Лиге чемпионов с «Манчестер Юнайтед» вам противостоял Маркус Рэшфорд, которого сейчас называют чуть ли не главной восходящей звездой британского футбола. Вот кого надо догонять, не так ли?

    – Совершенно верно! Мы, конечно, с ребятами удивились, когда он дебютировал за основу «МЮ», быстро стал забивать. Говорили всем, что играли против него совсем недавно, а он вон уже где (улыбается). А ведь тогда в Манчестере, в Юношеской лиге, он вышел всего лишь на замену, хоть и заметно усилил игру. Мне кажется, именно к этому и нужно стремиться – быстрый, постоянный прогресс и покорение новых высот.

    – Стало быть, Рэшфорд для вас – один из главных ориентиров в современном футболе?

    – Можно и так сказать. Кстати, наша первая встреча с Маркусом была задолго до матча молодежки. За ДЮСШ ПФК ЦСКА играли с тем же «МЮ» турнир под названием Milk Cup, и, что характерно, тоже не проиграли. Если не ошибаюсь, открыли счет первыми, пропустили два, потом отыгрались. Рэшфорд тогда забил один из голов.

    – На каком уровне ждать новой твоей встречи с Маркусом? В Лиге чемпионов? В матчах первых сборных?

    – Не отказался бы ни от того, ни от другого. Посмотрим, как сложится футбольная судьба. Чувствую, где-нибудь с ним мы еще точно пересечемся.

    В нынешнем сезоне Гордюшенко провел за ЦСКА в РФПЛ два матча, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    17.01.2017 06:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24996

      bset 17 января 2017, 10:15

      Ганчаренко покажет и расскажет, как надо играть. Молодые будут пахать больше опытных игроков, так что не затеряется

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