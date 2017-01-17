Гордюшенко намерен взять пример с Рэшфорда

Ганчаренко покажет и расскажет, как надо играть. Молодые будут пахать больше опытных игроков, так что не затеряется
Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко сообщил, что желает добиться такого же прогресса, как нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд. Россиянин рассказал о своих встречах с английском форвардом.
– В гостевом поединке в юношеской Лиге чемпионов с «Манчестер Юнайтед» вам противостоял Маркус Рэшфорд, которого сейчас называют чуть ли не главной восходящей звездой британского футбола. Вот кого надо догонять, не так ли?
– Совершенно верно! Мы, конечно, с ребятами удивились, когда он дебютировал за основу «МЮ», быстро стал забивать. Говорили всем, что играли против него совсем недавно, а он вон уже где (улыбается). А ведь тогда в Манчестере, в Юношеской лиге, он вышел всего лишь на замену, хоть и заметно усилил игру. Мне кажется, именно к этому и нужно стремиться – быстрый, постоянный прогресс и покорение новых высот.
– Стало быть, Рэшфорд для вас – один из главных ориентиров в современном футболе?
– Можно и так сказать. Кстати, наша первая встреча с Маркусом была задолго до матча молодежки. За ДЮСШ ПФК ЦСКА играли с тем же «МЮ» турнир под названием Milk Cup, и, что характерно, тоже не проиграли. Если не ошибаюсь, открыли счет первыми, пропустили два, потом отыгрались. Рэшфорд тогда забил один из голов.
– На каком уровне ждать новой твоей встречи с Маркусом? В Лиге чемпионов? В матчах первых сборных?
– Не отказался бы ни от того, ни от другого. Посмотрим, как сложится футбольная судьба. Чувствую, где-нибудь с ним мы еще точно пересечемся.
В нынешнем сезоне Гордюшенко провел за ЦСКА в РФПЛ два матча, в которых не отметился результативными действиями.