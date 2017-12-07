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    • Гришин: «Скамейка у «Спартака» шире, но на стороне ЦСКА многолетняя сыгранность»

    Гришин: «Скамейка у «Спартака» шире, но на стороне ЦСКА многолетняя сыгранность»

    Бывший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин считает, что в армейском клубе даются все шансы для развития молодым футболистам. По его словам, им доверяют даже в ответственных матчах Лиги чемпионов.

    – Как быть в ситуации, когда от клуба требуют результат, и в то же время надо наигрывать молодых?

    – Конечно, тяжело совмещать одно с другим. Но как еще растить молодежь, если не давать им играть? Они будут сидеть на лавке и не развиваться. На данный момент в ЦСКА ребята приносят пользу.

    – В игре с «Юнайтед» вышедшие на замену усилили армейцев?

    – Кучаев отыграл весь матч на хорошем уровне. Жамалетдинов и Гордюшенко на сегодняшний день – футболисты подмены. По большому счету, пока они не вредят команде. В таких матчах, как с «МЮ», порой опытные футболисты не выдерживают, а они вышли и сыграли на должном уровне.

    – Молодежь ЦСКА сможет сыграть ключевую роль в матче против «Спартака»?

    – В этой встрече все будет зависеть от того, кто быстрее восстановится. У «Спартака» для этого будет на один день меньше. Матч станет последним перед перерывом, и футболисты обеих команд отдадут все силы. Так что ожидаю жесткой борьбы. Скамейка у «Спартака», может быть, и шире, но на стороне армейцев многолетняя сыгранность.

    – Какие особенности вы могли бы выделить у молодых игроков ЦСКА в период их работы с ними?

    – Особенности у каждого разные в зависимости от амлуа: у Жамалетдинова с Чаловым одни качества, у Кучаева – совсем другие. Но их объединяет одно – ребята правильно относятся к футболу. Все вышеперечисленные футболисты были внимательны на тренировках и впитывали все, что я им говорил.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.12.2017 06:29
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    Комментарии (8)
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    Татарин за ЦСКА
    1512618802
    Молодёжь у ЦСКА с прицелом на хорошее будущее,главное не растерять их
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    Диктор
    1512621450
    Думаю после этого тура мы поменяемся местами с ЦСКА
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    BykAs
    1512626877
    Поддержим почин Ливера, не дадим Бекону расслабиться!)))
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    Чикомас
    1512630113
    Да не шире у Спартака скамейка. Она у них есть. А у нас нет. Получил травму игрок основы или нахватал карточек- выходят молодые необстрелянные пацаны, вчерашний дубль. Нет ни одного нападающего..Верблума вон ставят. Получит травму Игорек-тоже Верблум в рамку станет...Вот так и тянем...Не будет зимой покупок, в тройке не будем...
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    ologreds
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    numo528377
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