Гришин: «Скамейка у «Спартака» шире, но на стороне ЦСКА многолетняя сыгранность»

Бывший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин считает, что в армейском клубе даются все шансы для развития молодым футболистам. По его словам, им доверяют даже в ответственных матчах Лиги чемпионов.

– Как быть в ситуации, когда от клуба требуют результат, и в то же время надо наигрывать молодых?

– Конечно, тяжело совмещать одно с другим. Но как еще растить молодежь, если не давать им играть? Они будут сидеть на лавке и не развиваться. На данный момент в ЦСКА ребята приносят пользу.

– В игре с «Юнайтед» вышедшие на замену усилили армейцев?

– Кучаев отыграл весь матч на хорошем уровне. Жамалетдинов и Гордюшенко на сегодняшний день – футболисты подмены. По большому счету, пока они не вредят команде. В таких матчах, как с «МЮ», порой опытные футболисты не выдерживают, а они вышли и сыграли на должном уровне.

– Молодежь ЦСКА сможет сыграть ключевую роль в матче против «Спартака»?

– В этой встрече все будет зависеть от того, кто быстрее восстановится. У «Спартака» для этого будет на один день меньше. Матч станет последним перед перерывом, и футболисты обеих команд отдадут все силы. Так что ожидаю жесткой борьбы. Скамейка у «Спартака», может быть, и шире, но на стороне армейцев многолетняя сыгранность.

– Какие особенности вы могли бы выделить у молодых игроков ЦСКА в период их работы с ними?

– Особенности у каждого разные в зависимости от амлуа: у Жамалетдинова с Чаловым одни качества, у Кучаева – совсем другие. Но их объединяет одно – ребята правильно относятся к футболу. Все вышеперечисленные футболисты были внимательны на тренировках и впитывали все, что я им говорил.