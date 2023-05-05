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    • «Ничем не отличился и ничего невероятного не сделал»: экс-футболист ЦСКА – об игре против Мбаппе

    «Ничем не отличился и ничего невероятного не сделал»: экс-футболист ЦСКА – об игре против Мбаппе

    Бывший футболист ЦСКА Астемир Гордюшенко вспомнил, как играл за москвичей в Лиге чемпионов против «Монако».

    – У тебя был опыт игры в Лиге чемпионов, не каждый игрок Первой лиги может таким похвастаться. Каково это в 19 лет дебютировать в Лиге чемпионов против «Монако»?

    – Я в той игре в Москве вышел на последние двадцать минут. Чувства были двоякие, вроде дебютировал – запоминающийся момент в жизни, но мы выигрывали 1:0, а потом пропустили и сыграли вничью. От этого было обидно.

    – За «Монако» играл Мбаппе, помнишь его в те годы?

    – На тот момент он только начинал взрывать. В том матче Мбаппе особо ничем не отличился и ничего невероятного не сделал. На установке нам говорили, что есть у французов такая восходящая звезда, но персонально никому не говорили играть по нему, к нему не было тогда столько внимания. Я даже не могу что-то о нeм вспомнить по тому матчу. Но потом он, конечно, начал рвать.

    • 26-летний Гордюшенко сейчас в «Родине» (Первая лига).
    • Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).
    • Россия сейчас отстранена от еврокубков.

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    Источник: Metaratings

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    05.05.2023 23:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +58

      _ДPю4eB0_Ш@k@л@_1!! 19 часов назад

      Гы-гы-гы, на сайте Красножопый стукач:

      https://bombardir.ru/news/694881-giner-o-slovah-dasaeva-pro-akinfeeva-iyasvozrastom-stanovlyus-nesovsem-adekvatnym#comments26175220
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      2до

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      Рейтинг: +128

      witalik 23 часа назад

      Ну Гордюшенко и дурак...Мбаппе два раза подряд лучший футболист финалов чемпионата мира, а дурачок пинает мяч в "лучшей лиге мира", правда, за "Родину"...

      0
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      Рейтинг: +14587

      Алексей З 6 мая, 08:53

      Такое ощущение , что спецом находят таких персонажей , которые своими высказываниями веселят народ и себя выставляют полными идиотами.

      2
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      Рейтинг: +2053

      DMитрий 6 мая, 00:40

      «Ничем не отличился и ничего невероятного не сделал»: экс-футболист ЦСКА – об игре против Мбаппе. Так перенервничал, что хотел сказать такое о себе, и... забыл своё имя. Вспомнил только Килиана ( на установке что-то про него вещали) и выдал...

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