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  • «Ничем не отличился и ничего невероятного не сделал»: экс-футболист ЦСКА – об игре против Мбаппе

«Ничем не отличился и ничего невероятного не сделал»: экс-футболист ЦСКА – об игре против Мбаппе

5 мая 2023, 23:46
2

Бывший футболист ЦСКА Астемир Гордюшенко вспомнил, как играл за москвичей в Лиге чемпионов против «Монако».

– У тебя был опыт игры в Лиге чемпионов, не каждый игрок Первой лиги может таким похвастаться. Каково это в 19 лет дебютировать в Лиге чемпионов против «Монако»?

– Я в той игре в Москве вышел на последние двадцать минут. Чувства были двоякие, вроде дебютировал – запоминающийся момент в жизни, но мы выигрывали 1:0, а потом пропустили и сыграли вничью. От этого было обидно.

– За «Монако» играл Мбаппе, помнишь его в те годы?

– На тот момент он только начинал взрывать. В том матче Мбаппе особо ничем не отличился и ничего невероятного не сделал. На установке нам говорили, что есть у французов такая восходящая звезда, но персонально никому не говорили играть по нему, к нему не было тогда столько внимания. Я даже не могу что-то о нeм вспомнить по тому матчу. Но потом он, конечно, начал рвать.

  • 26-летний Гордюшенко сейчас в «Родине» (Первая лига).
  • Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).
  • Россия сейчас отстранена от еврокубков.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ПСЖ ЦСКА Гордюшенко Астемир Мбаппе Килиан
Комментарии (2)
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witalik
1683454482
Ну Гордюшенко и дурак...Мбаппе два раза подряд лучший футболист финалов чемпионата мира, а дурачок пинает мяч в "лучшей лиге мира", правда, за "Родину"...
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_ДPю4eB0_Ш@k@л@_1!!
1683467661
Гы-гы-гы, на сайте Красножопый стукач: https://bombardir.ru/news/694881-giner-o-slovah-dasaeva-pro-akinfeeva-iyasvozrastom-stanovlyus-nesovsem-adekvatnym#comments26175220 читать внизу 2до
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