Бывший футболист ЦСКА Астемир Гордюшенко вспомнил, как играл за москвичей в Лиге чемпионов против «Монако».

– У тебя был опыт игры в Лиге чемпионов, не каждый игрок Первой лиги может таким похвастаться. Каково это в 19 лет дебютировать в Лиге чемпионов против «Монако»?

– Я в той игре в Москве вышел на последние двадцать минут. Чувства были двоякие, вроде дебютировал – запоминающийся момент в жизни, но мы выигрывали 1:0, а потом пропустили и сыграли вничью. От этого было обидно.

– За «Монако» играл Мбаппе, помнишь его в те годы?

– На тот момент он только начинал взрывать. В том матче Мбаппе особо ничем не отличился и ничего невероятного не сделал. На установке нам говорили, что есть у французов такая восходящая звезда, но персонально никому не говорили играть по нему, к нему не было тогда столько внимания. Я даже не могу что-то о нeм вспомнить по тому матчу. Но потом он, конечно, начал рвать.

26-летний Гордюшенко сейчас в «Родине» (Первая лига).

Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).

Россия сейчас отстранена от еврокубков.

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