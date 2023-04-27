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    • Гинер – о словах Дасаева про Акинфеева: «И я с возрастом становлюсь не совсем адекватным»

    Гинер – о словах Дасаева про Акинфеева: «И я с возрастом становлюсь не совсем адекватным»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал слова экс-вратаря «Спартака» Рината Дасаева о том, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев незаслуженно вошел в число лучших вратарей мира последних 35 лет.

    – Игорь Акинфеев вошел в список лучших вратарей в истории по версии IFFHS, занял 47-е место в рейтинге. Легенда?

    – Можно было даже не занимать 47-е место. Он однозначно легенда. Если мы сейчас поднимем количество лет, которое он играет…

    Наверное, все помнят, как из-за травмы другого нашего вратаря он вышел, взял пенальти. Ему и 17 лет еще не было. С тех пор он первый номер, капитан команды. Если посчитать количество сухих матчей и игр за сборную…

    Тяжело, конечно, сравнивать с Львом Яшиным или Ринатом Дасаевым – разный футбол. Но он все всем доказал. Считаю, это легенда ЦСКА.

    – А на последние слова Дасаева про Акинфеева обращаете внимание?

    – Не обращаю. К сожалению, и я с возрастом становлюсь не совсем адекватным. Самое важно другое – надо уважать своего коллегу, прежде всего. А уже следующим шагом доказывать. Это же спорт. Каждый следующий будет сильнее.

    • Акинфеев – многократный чемпион России с ЦСКА.
    • В 2005 году он помог команде взять Кубок УЕФА.
    • Акинфеев – бронзовый призер Евро-2008.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:49
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1236

      Таврида 39 минут назад

      Дасаев мог бы в историю войти, но 0-2 от голландцев на ЧЕ-88 всосал и НИЧЕГО не завоевал. Такшта лучше бы помолчал. ОИ-88 Харин брал..

      1
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      Рейтинг: +167

      timon2401 > Таврида 2 минуты назад

      в принципе Дасаев всё верно и сказал..что Акенфеев то для сборной сделал, кроме случайно отбитого пенальти?? а так стабильно по парачке вынимал

      0
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      Рейтинг: +2202

      Красногвардейчик 1 час назад

      Тонко Ленорыч татарина умыл))

      2
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      Рейтинг: +7046

      sochi-2013 1 час назад

      ", это легенда ЦСКА." - ключевые слова. С Дасаевым рядом не стоял.

      1
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      Рейтинг: +1236

      Таврида > sochi-2013 47 минут назад

      Ну да, когда Акинфеев Кубок УЕФА держал, Дасаев забыл какой-нибудь свой еврокубок поднять.

      1
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      Рейтинг: +7046

      sochi-2013 > sochi-2013 21 минуту назад

      Не показатель.
      В 1988 стал первым обладателем международного трофея «Лучший вратарь мира». О ком это, не в курсе?

      1
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      Рейтинг: +1236

      Таврида > sochi-2013 16 минут назад

      А что тогда показатель? Приведи пример КОНКРЕТНЫХ достижений Дасаева против Акинфеева

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