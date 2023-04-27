Гинер – о словах Дасаева про Акинфеева: «И я с возрастом становлюсь не совсем адекватным»

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал слова экс-вратаря «Спартака» Рината Дасаева о том, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев незаслуженно вошел в число лучших вратарей мира последних 35 лет.

– Игорь Акинфеев вошел в список лучших вратарей в истории по версии IFFHS, занял 47-е место в рейтинге. Легенда?

– Можно было даже не занимать 47-е место. Он однозначно легенда. Если мы сейчас поднимем количество лет, которое он играет…

Наверное, все помнят, как из-за травмы другого нашего вратаря он вышел, взял пенальти. Ему и 17 лет еще не было. С тех пор он первый номер, капитан команды. Если посчитать количество сухих матчей и игр за сборную…

Тяжело, конечно, сравнивать с Львом Яшиным или Ринатом Дасаевым – разный футбол. Но он все всем доказал. Считаю, это легенда ЦСКА.

– А на последние слова Дасаева про Акинфеева обращаете внимание?

– Не обращаю. К сожалению, и я с возрастом становлюсь не совсем адекватным. Самое важно другое – надо уважать своего коллегу, прежде всего. А уже следующим шагом доказывать. Это же спорт. Каждый следующий будет сильнее.