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  • Гинер – о словах Дасаева про Акинфеева: «И я с возрастом становлюсь не совсем адекватным»

Гинер – о словах Дасаева про Акинфеева: «И я с возрастом становлюсь не совсем адекватным»

27 апреля 2023, 18:49
43

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал слова экс-вратаря «Спартака» Рината Дасаева о том, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев незаслуженно вошел в число лучших вратарей мира последних 35 лет.

– Игорь Акинфеев вошел в список лучших вратарей в истории по версии IFFHS, занял 47-е место в рейтинге. Легенда?

– Можно было даже не занимать 47-е место. Он однозначно легенда. Если мы сейчас поднимем количество лет, которое он играет…

Наверное, все помнят, как из-за травмы другого нашего вратаря он вышел, взял пенальти. Ему и 17 лет еще не было. С тех пор он первый номер, капитан команды. Если посчитать количество сухих матчей и игр за сборную…

Тяжело, конечно, сравнивать с Львом Яшиным или Ринатом Дасаевым – разный футбол. Но он все всем доказал. Считаю, это легенда ЦСКА.

– А на последние слова Дасаева про Акинфеева обращаете внимание?

– Не обращаю. К сожалению, и я с возрастом становлюсь не совсем адекватным. Самое важно другое – надо уважать своего коллегу, прежде всего. А уже следующим шагом доказывать. Это же спорт. Каждый следующий будет сильнее.

  • Акинфеев – многократный чемпион России с ЦСКА.
  • В 2005 году он помог команде взять Кубок УЕФА.
  • Акинфеев – бронзовый призер Евро-2008.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Дасаев Ринат Гинер Евгений
Комментарии (43)
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sochi-2013
1682610889
", это легенда ЦСКА." - ключевые слова. С Дасаевым рядом не стоял.
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Красногвардейчик
1682611884
Тонко Ленорыч татарина умыл))
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Таврида
1682613227
Дасаев мог бы в историю войти, но 0-2 от голландцев на ЧЕ-88 всосал и НИЧЕГО не завоевал. Такшта лучше бы помолчал. ОИ-88 Харин брал..
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Бригадный
1682615884
Дасайкину всю биографию наблюдал я. Неплохой вратаришка был. Хорошо игру читал. На выходах неплохо играл. Но был у него косяк сильный. Сильно страшился Дасайка пенальти. Что ни пеналь, то Дасайка как на расстрел брёл. Такое впечатление было, что Дасайке пеналь даже детсадовец забъёт. При том, что в те времена, чуть раньше-чуть позже, немало было вратарей, которые неплохо пенали брали. Астаповский, Пильгуй с Гонтарем, Харин. Курбыко, кстати, в Динамо (Мн) вообще на бьющих пенальти игрочишек ужас наводил. В наше время Беленов в этом плане хорош был, попозжа Сафонов. Акинфеев, в принципе, в плане взятия пенальти тоже неплох был и есть. А Дасайка по пеналям был лох. Полный лох, в натуре. Да, и игровых ляпов у Дасайки не меньше было, чем у К
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Бригадный
1682617526
Играя при очень проблемной защите, Конифей собрал в разы больше "сухарей", чем Дасайка, который всегда и в клубе, и в сборной играл с очень сильной защитой. ИМХО, это главный критерий для сравнения вратарей. Объективный. Ну, и количество отбитых пенальти можно учесть в качестве дополнительного показателя. Получится, что Дасайка и близко не конкурент Конифею. И это при том, что Конифей лично мне совсем не нравится. Более симпатичны мне вратари типа Беленова. Габаритные, мощные.
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шахта Заполярная
1682618674
Акинфеев лучший вратарь цска и признавался лучшим в России. Дасаев признавался лучшим вратарем МИРА. Спартака и СССР Почувствуйте разницу пусто.головые глоры
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lordmrv
1682622286
Опять говновброс от матчТВ, этого б.о.м.ж.канала. Лишь бы ненависть подогреть. Дасаев Великий вратарь своего времени. Акинфеев, своего. Понятно, что я не люблю ЦСКА, но принижать заслуги великого вратаря не хочу.
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nik55
1682667510
легенда ЦСКА но не более
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шахта Заполярная
1682677196
Пишите, что хотите. Жмельков все же круче стоял.
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