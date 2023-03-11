Дасаев: «Непонятно, почему Акинфеев вошел в число лучших вратарей последних 35 лет. Он ничего не завоевал»

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев прокомментировал свое попадание в число лучших голкиперов последнего 35-летия.

«Приятно быть в списке 50 лучших вратарей мира! Не знаю, кто составлял список, но есть и другие вратари, достойные быть в нем, которые выигрывали чемпионаты мира. Например, те же Харальд Шумахер, Нери Пумпидо. Почему их не включили? В список должны входить вратари, которые завоевали титулы.

Кого бы добавил? Нет, из наших никого. Конечно, рад за Игоря Акинфеева, и приятно, что он тоже в этом списке. Но мне непонятно, по каким параметрам он туда вошел – Акинфеев ничего не завоевал. Тем не менее, все равно хочу поздравить Игоря. Молодец! Желаю ему дальнейших успехов. Пускай играет долго, сколько сможет помогать ЦСКА. Пускай дерзает!» – сказал Дасаев.

Акинфеев – многократный чемпион России с ЦСКА.

В 2005 году он помог команде взять Кубок УЕФА.

Акинфеев – бронзовый призер Евро-2008.

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