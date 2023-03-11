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  • Дасаев: «Непонятно, почему Акинфеев вошел в число лучших вратарей последних 35 лет. Он ничего не завоевал»

Дасаев: «Непонятно, почему Акинфеев вошел в число лучших вратарей последних 35 лет. Он ничего не завоевал»

11 марта 2023, 00:29
24

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев прокомментировал свое попадание в число лучших голкиперов последнего 35-летия.

«Приятно быть в списке 50 лучших вратарей мира! Не знаю, кто составлял список, но есть и другие вратари, достойные быть в нем, которые выигрывали чемпионаты мира. Например, те же Харальд Шумахер, Нери Пумпидо. Почему их не включили? В список должны входить вратари, которые завоевали титулы.

Кого бы добавил? Нет, из наших никого. Конечно, рад за Игоря Акинфеева, и приятно, что он тоже в этом списке. Но мне непонятно, по каким параметрам он туда вошел – Акинфеев ничего не завоевал. Тем не менее, все равно хочу поздравить Игоря. Молодец! Желаю ему дальнейших успехов. Пускай играет долго, сколько сможет помогать ЦСКА. Пускай дерзает!» – сказал Дасаев.

  • Акинфеев – многократный чемпион России с ЦСКА.
  • В 2005 году он помог команде взять Кубок УЕФА.
  • Акинфеев – бронзовый призер Евро-2008.

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Источник: телеграм-канал Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (24)
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Snek
1678485089
Причём тут трофеи, когда речь идёт о личных достижениях? Дасаева коробит, что Акинфеев побил все его "рекорды" или что?
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ArReal
1678485336
Ещё один недалекий пенсионер - "Не знаю, кто составлял список, но есть и другие вратари, достойные быть в нем, которые выигрывали чемпионаты мира." А сколько ЧМ прошло за 35 лет - шесть? даже если включить туда два запасных вратаря - 6 умножить на 3 = 18 ещё остается место для 32 вратарей...в общем -диву даюсь тупости наших ветеранов...Казашвили с Ловчевым чушь несут каждый день - теперь этот херню сморозил!
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Таврида
1678486190
Бедолага, так и не научился пользоваться интернетом, до сих пор ждет последний номер еженедельника "Футбол-Хоккей" с новостями...
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ААМ
1678508469
Дасаев - т*уп или претворяется. Оценивается уровень мастерства вратаря, а не достижения клуба.
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crf575757
1678513787
Некрасиво завидовать!!
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каа
1678514082
У него кубок УЕФА ... Первый причем для России ... А сам то что выиграл?
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SLADE2019
1678517758
Экие злые мальчики комментируют Дасаева. А ничего, что он лучшим вратарем ЧМ-82 признан был? Играл просто в не совсем удачное время, вот и не попал в Реал или в Баварию. На ладан Кубок УЕФА дышал, вот и стали его российские клубы завоевывать. Поди во времена Дасаева его возьми. По уровню мастерства сравнивать их не совсем корректно, времена разные, но право на свое мнение у Дасаева, безусловно есть.
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Rоbby
1678522339
Дасаев- легенда. Конифей один из многих. Дасаев- лучший вратарь мира.Конифей просто хороший вратарь
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Ивантеевец
1678523972
С большим уважением отношусь к Дасаеву, но что значит Акинфеев ничего не завоевал? Кубок УЕФА, неоднократно становился победителем чемпионата России, выигрывал с ЦСКА кубок страны, бронза ЧЕ-2008. Что ему нужно ЧМ выиграть было или ЛЧ? Так с ЦСКА и нашей сборной такое невозможно. Мнение мнением, но что-то тут не то.
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Spirit_78
1682628662
Пардон, а что Дасаев выигрывал кроме чемпионатов страны? Серебро Евро-88 не слишком-то отличается по престижу от бронзы Евро-2008, трофея в обоих случаях нет. А что с еврокубками?)
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