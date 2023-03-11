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    Какой вы футболист?

    Дасаев: «Непонятно, почему Акинфеев вошел в число лучших вратарей последних 35 лет. Он ничего не завоевал»

    Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев прокомментировал свое попадание в число лучших голкиперов последнего 35-летия.

    «Приятно быть в списке 50 лучших вратарей мира! Не знаю, кто составлял список, но есть и другие вратари, достойные быть в нем, которые выигрывали чемпионаты мира. Например, те же Харальд Шумахер, Нери Пумпидо. Почему их не включили? В список должны входить вратари, которые завоевали титулы.

    Кого бы добавил? Нет, из наших никого. Конечно, рад за Игоря Акинфеева, и приятно, что он тоже в этом списке. Но мне непонятно, по каким параметрам он туда вошел – Акинфеев ничего не завоевал. Тем не менее, все равно хочу поздравить Игоря. Молодец! Желаю ему дальнейших успехов. Пускай играет долго, сколько сможет помогать ЦСКА. Пускай дерзает!» – сказал Дасаев.

    • Акинфеев – многократный чемпион России с ЦСКА.
    • В 2005 году он помог команде взять Кубок УЕФА.
    • Акинфеев – бронзовый призер Евро-2008.

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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    11.03.2023 00:29
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1490

      GM 11 марта, 13:58

      "Спартаковский дух" - дух зависти и нытья.

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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик 11 марта, 13:39

      Это ты ничего не завоевал в Европе А у Игоря КУЕФА

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    • ...
      Рейтинг: +1042

      Ивантеевец 11 марта, 11:39

      С большим уважением отношусь к Дасаеву, но что значит Акинфеев ничего не завоевал? Кубок УЕФА, неоднократно становился победителем чемпионата России, выигрывал с ЦСКА кубок страны, бронза ЧЕ-2008. Что ему нужно ЧМ выиграть было или ЛЧ? Так с ЦСКА и нашей сборной такое невозможно. Мнение мнением, но что-то тут не то.

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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик > Ивантеевец 11 марта, 13:39

      Это просто зависть ......Игорь все его рекорды побил))

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      Рейтинг: +88

      Rоbby 11 марта, 11:12

      Дасаев- легенда. Конифей один из многих. Дасаев- лучший вратарь мира.Конифей просто хороший вратарь

      2
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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик > Rоbby 11 марта, 13:40

      Интересно, а почему он легенда? Для вас да, для меня например нет....и?)

      0
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      Рейтинг: +945

      SLADE2019 11 марта, 09:55

      Экие злые мальчики комментируют Дасаева. А ничего, что он лучшим вратарем ЧМ-82 признан был? Играл просто в не совсем удачное время, вот и не попал в Реал или в Баварию. На ладан Кубок УЕФА дышал, вот и стали его российские клубы завоевывать. Поди во времена Дасаева его возьми. По уровню мастерства сравнивать их не совсем корректно, времена разные, но право на свое мнение у Дасаева, безусловно есть.

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      Рейтинг: +2268

      alefreddy > SLADE2019 11 марта, 12:16

      все верно даже добавить нечего

      1
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      Рейтинг: +1292

      каа 11 марта, 08:54

      У него кубок УЕФА ... Первый причем для России ...
      А сам то что выиграл?

      3
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      Рейтинг: +346

      crf575757 11 марта, 08:49

      Некрасиво завидовать!!

      2
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      Рейтинг: +2619

      yorgenbarenz 11 марта, 07:43

      Странный тип.Жаба душит его своеобразная.Хотелось бы одному в лучах славы искупнуться?

      1
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      Рейтинг: +5308

      ААМ 11 марта, 07:21

      Дасаев - т*уп или претворяется. Оценивается уровень мастерства вратаря, а не достижения клуба.

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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик > ААМ 12 марта, 11:41

      Скорее туп, его спившегося из Испании в Россию вернули, и дали работу

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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 11 марта, 06:42

      Ну кубок уефа то он выиграл.. для наших мест это редкость вообще)) но ,конечно,он особо ничего выдающегося не представляет.. средний вратарь

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