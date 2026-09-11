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€ 300 тыс

Астемир Гордюшенко - статистика

Родина
30 марта 1997 (29)
#72 | Полузащитник
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Крылья Советов
2 : 1
11.09.2026
Родина
1' - 69'
59'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Динамо Мх
2 : 0
06.09.2026
Родина
Был в запасе
Россия. Кубок, 3 тур
Спартак
3 : 1
02.09.2026
Родина
1' - 62'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Родина
0 : 3
30.08.2026
Балтика
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Родина-2
9
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Машук-КМВ
2 : 2
23.05.2026
Родина-2
63' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Родина-2
1 : 1
17.05.2026
Сибирь
1' - 81'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Иртыш
2 : 2
10.05.2026
Родина-2
1' - 78'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
Велес
0 : 1
03.05.2026
Родина-2
1' - 70'
38'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Родина-2
3 : 4
26.04.2026
Ленинградец
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Текстильщик
2 : 1
19.04.2026
Родина-2
1' - 90'
35'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Родина-2
2 : 1
12.04.2026
Волгарь
1' - 71'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Калуга
1 : 1
08.04.2026
Родина-2
1' - 75'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Родина-2
0 : 0
04.04.2026
Машук-КМВ
1' - 84'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
Родина-2
0 : 0
15.03.2026
Велес
1' - 78'
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