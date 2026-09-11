Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур