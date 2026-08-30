Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао остался недоволен судейством с «Оренбургом». Он сравнил его с тем, что было во вчерашней игре «Зенита» с «Факелом».
– Претензии к арбитру? Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче. Это большая разница.
– Вы говорите про «Зенит»?
– А как вы сами думаете?
- «Спартак» сыграл с «Оренбургом» вничью со счетом 1:1. Встреча проходила в Москве на стадионе «Лукойл Арена».
- Единственный гол в составе красно-белых с пенальти забил Мирлинд Даку.
- Московская команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: Sport24