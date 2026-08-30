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  • Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»

Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»

30 августа, 19:50
22

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао остался недоволен судейством с «Оренбургом». Он сравнил его с тем, что было во вчерашней игре «Зенита» с «Факелом».

– Претензии к арбитру? Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче. Это большая разница.

– Вы говорите про «Зенит»?

– А как вы сами думаете?

  • «Спартак» сыграл с «Оренбургом» вничью со счетом 1:1. Встреча проходила в Москве на стадионе «Лукойл Арена».
  • Единственный гол в составе красно-белых с пенальти забил Мирлинд Даку.
  • Московская команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак Зенит Кахигао Франсис
Комментарии (22)
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порт
1788108760
Ха ха ха. Ждал ещё один пенальти?
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Настоящий Зенитовец
1788108772
Недоволен? Вытащили липовым пенальти, Оренбургу даже мяч забрать не давали, сразу свистели. А болельщики Спартака почему-то говорят, что Зенит всё купил.
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VPERDIV SPARTAK
1788108957
Позорище
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Айболид
1788108989
транзакции адресованные чистякову не все вовремя дошли.
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Интерес
1788109142
Нормальное дело.Сегодня и против "Балтики" судейка деликатно подсвистывал, и ничего.Ваше дело было выигрывать, а не сравнениями заниматься.По ТТД вы давно чемпионы,а по факту-"как все" из верхней части таблицы.
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WE ARE FOR PETER
1788109568
И судья тащил как мог и все равно недовольны тушинские) все равно визжат
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Цугундeр
1788110247
)) Отскок в локоть Куля и снос Кондакова?)) "Это большая разница." Быстро испанская свин.ь.я свою грязь нашла..)
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ПалкоВводецъ007
1788110571
Их внаглую тащат на левых пенальти, а они ещё хрюкают недовольные. Отняли 2 очка судейские у Оренбурга. Гыгыгы
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subbotaspartak
1788111224
– Вы говорите про «Зенит»? - Не, я про Факел.
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andrei-sarap-yandex
1788112879
а КРАСНОДАР играл в волейбол в своей штрафной а судья не давал пенальти в ворота быков....СУДЬИ на зарплате у КРАСНОДАРа ...ПОЗОРИЩЕ
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