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Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»

30 августа, 19:53
16

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо дал комментарий после матча с «Оренбургом».

«Мы хотели взять три очка, самоотдача была на высшем уровне. Неидеальный наш матч, но шансов, чтобы победить, было достаточно. Хотели большего, но спасибо ребятам за борьбу», – сказал Карседо.

  • «Спартак» сыграл с «Оренбургом» вничью со счетом 1:1 в 6-м туре РПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Лукойл Арена».
  • Единственный гол в составе красно-белых с пенальти забил Мирлинд Даку.
  • Московская команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 13 очков.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак Карседо Хуан Карлос
Комментарии (16)
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k611
1788108865
Результат в пользу Краснодара
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VPERDIV SPARTAK
1788108921
В отставку пора)
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Айболид
1788109248
Фразу "газпромвсëкупииил" на русском ещё не выучил этот "карсет". Не пропитался ,так сказать ,спартаковским духом.
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NewLife
1788109450
Убери Пруцева нах. !
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ПалкоВводецъ007
1788110463
Чемпионство откладывается. Физрука в отставку. Гыгыгы
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subbotaspartak
1788110931
Да... уж...
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FWSPM
1788112201
с пруцевым и татарином в центре результат был предсказуем. нужно доверять молодым а не ставить этих дрыщей никчемных
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...уефан
1788113935
...если честно, то такой именно игры я сегодня и ожидал, даже если бы в составе был бы и Барко и Мартинс в старте. И игра на три минимальных результата предсказуема. Был удивлён, когда в студии, перед матчем, уже практически, до игры, отдали победу Спартаку. Карседо изучает соперника... Но и соперник изучает Карседо. Ахметзянов использовал, единственно действенную, модель игры, отталкиваясь от возможностей своей команды и учитывая то, как будет предполагаемо действовать соперник...
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ySS
1788114615
Основа Оренбурга не сильнее наших дублёров, можно было выставить в старте и Дмитриева и Сауся. И было бы усиление во втором тайме. Побегали, потолкались бы, а на последнюю треть матча Солари с Маркиньосом. Так же против нас будет играть не только Оренбург.
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