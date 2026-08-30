Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо дал комментарий после матча с «Оренбургом».

«Мы хотели взять три очка, самоотдача была на высшем уровне. Неидеальный наш матч, но шансов, чтобы победить, было достаточно. Хотели большего, но спасибо ребятам за борьбу», – сказал Карседо.