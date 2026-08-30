Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо дал комментарий после матча с «Оренбургом».
«Мы хотели взять три очка, самоотдача была на высшем уровне. Неидеальный наш матч, но шансов, чтобы победить, было достаточно. Хотели большего, но спасибо ребятам за борьбу», – сказал Карседо.
- «Спартак» сыграл с «Оренбургом» вничью со счетом 1:1 в 6-м туре РПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Лукойл Арена».
- Единственный гол в составе красно-белых с пенальти забил Мирлинд Даку.
- Московская команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 13 очков.
Источник: «Чемпионат»