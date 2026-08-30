Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов после гостевого матча 6-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1) сказали, что игроки соперника часто выпрашивали пенальти.

– Обе команды показали хороший матч. Думаю, «Спартак» мечтал о большем, но судя по тому, как складывалась игра, мы тоже думали, что можем забрать не одно очко, а три.

– Почему в три центральных защитника вышли?

– Игра соперника обязывает контролировать определенные моменты. К сожалению, в прошлом сезоне сыграли в четыре защитника со «Спартаком» и у нас не очень получилось.

– Не переходил ли уровень борьбы ваших игроков в агрессию?

– Какой бы состав ни был, но проигрывать 1:5 больно и недопустимо. Мы не «Спартак» или пока не «Спартак», но такой матч не очень хорошо сказывается. Мы сыграли смело? Всегда стараемся прессинговать, создавать давление, идти в атаку большими силами. Сегодня самое главное, что сыграли хорошо и смело. Но в атаку могли [идти] больше.

Что касается большого числа желтых карточек, я не согласен с вами. На ЧМ‑2026 мы все смотрели футбол и поражались, какой уровень борьбы допускают судьи. В РПЛ было все то же самое – «Рубин», «Ростов», «Локомотив», «Факел».

Но сегодня в каждом единоборстве игроки «Спартака» падали на поле с криками. «Спартак» просил девять пенальти – такого не бывает! Все вместе взятые соперники в прошлых играх не просили столько пенальти, сколько «Спартак» сегодня. Это выглядит не очень.

После игры я подошел к Карседо и сказал, что он большой молодец, у него симпатичная игра. Сказал, что они могут обыграть любого, и поблагодарил за матч.