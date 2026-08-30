Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»

Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»

30 августа, 20:43
33

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов после гостевого матча 6-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1) сказали, что игроки соперника часто выпрашивали пенальти.

– Обе команды показали хороший матч. Думаю, «Спартак» мечтал о большем, но судя по тому, как складывалась игра, мы тоже думали, что можем забрать не одно очко, а три.

– Почему в три центральных защитника вышли?

– Игра соперника обязывает контролировать определенные моменты. К сожалению, в прошлом сезоне сыграли в четыре защитника со «Спартаком» и у нас не очень получилось.

– Не переходил ли уровень борьбы ваших игроков в агрессию?

– Какой бы состав ни был, но проигрывать 1:5 больно и недопустимо. Мы не «Спартак» или пока не «Спартак», но такой матч не очень хорошо сказывается. Мы сыграли смело? Всегда стараемся прессинговать, создавать давление, идти в атаку большими силами. Сегодня самое главное, что сыграли хорошо и смело. Но в атаку могли [идти] больше.

Что касается большого числа желтых карточек, я не согласен с вами. На ЧМ‑2026 мы все смотрели футбол и поражались, какой уровень борьбы допускают судьи. В РПЛ было все то же самое – «Рубин», «Ростов», «Локомотив», «Факел».

Но сегодня в каждом единоборстве игроки «Спартака» падали на поле с криками. «Спартак» просил девять пенальти – такого не бывает! Все вместе взятые соперники в прошлых играх не просили столько пенальти, сколько «Спартак» сегодня. Это выглядит не очень.

После игры я подошел к Карседо и сказал, что он большой молодец, у него симпатичная игра. Сказал, что они могут обыграть любого, и поблагодарил за матч.

  • Гол у «Оренбурга» забил Руслан Куль на 66-й минуте. У «Спартака» отличился Мирлинд Даку, реализовавший пенальти на 76-й.
  • Ранее в этом сезоне «Спартак» дома победил «Оренбург» со счетом 5:1 в матче FONBET Кубка России.

Еще по теме:
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом» 1
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом» 20
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург» 9
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак Ахметзянов Ильдар
Комментарии (33)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ПалкоВводецъ007
1788112017
Ну хоть одно наныли левое пенальти. Гыгыгы
Ответить
Интерес
1788112161
Тормознули вечного кандидата в гегемоны, сказав "Рановато ишшо".
Ответить
Дубина
1788112213
В пердив костоломов! Но газпром свой прогазпромовский фарм не отпустит(((( ЗПРФ...
Ответить
timon2401
1788112562
Просто этому «тренеришке» надо костоломам объяснить, что это футбольное поле, а не регбийное((( И беда таких команд в РПЛ не только для «Спартака», а для всех, кто выходит играть в ФУТБОЛ.
Ответить
rash1959
1788112676
это брат тралалая?
Ответить
Цугундeр
1788112763
спартак не просит, а клянчит..)
Ответить
Anton1969
1788112920
Очередной Семак! Много болтает, а смысла нет! И где Спартак просил, аж девять пенальти??? Пора вводить детектор лжи!!!
Ответить
R_a_i_n
1788112980
Оренбург рекорд поставил по жк, пару красных не додали. Тренеру молчать нах надо.
Ответить
Кривая да нелёгкая
1788113293
Комментарий скрыт модератором
Ответить
IVANRUS777
1788114538
Ну конченный. Вы лупили по ногам игрокам Спартака и получили 9 жёлтых карточек, а он ещё рот свой разевает. Газпром вам естественно премии зарядил, чтобы вы переломали полкоманды. Новое руковоство этого недоклуба газового очень боится увольнения, если не будет выслуживаться перед начальством питерским, а то вылетят, как прежние холуи.
Ответить
Главные новости
«Позор!»: фаны «Локо» – после поражения от «Рубина» и падения в зону вылета
23:12
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
22:59
ЦСКА сделал 15-миллионное предложение по форварду
22:35
4
⚡️ «Локомотив» уволил Галактионова после 4 лет работы
22:19
16
Галактионов ответил на вопрос об отставке
22:01
2
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
21:23
27
ВидеоСтранный предматчевый ритуал Галактионова попал на камеру
20:49
5
Аргентина приняла важное решение по «десятке» Месси в сборной
20:23
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
10
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
2
Все новости
Все новости
Галактионов проигнорировал фанов «Локомотива» после поражения от «Рубина»
23:15
Фанов «Локо» призвали подать на клуб в суд
21:52
Батракова в Турции уличили в симуляции
21:47
2
Определены виновные в подступающем крахе «Локомотива»
21:36
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
21:23
27
Агент Батракова прибудет в Стамбул, чтобы изменить контракт игрока с «Галатасараем»
21:19
ВидеоСтранный предматчевый ритуал Галактионова попал на камеру
20:49
5
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
10
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
2
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
3
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
6
ФотоОпределился лучший игрок «Спартака» в октябре
18:50
4
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Рубин»: 6 ноября 2026
18:21
1
Кержаков дал прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА
17:58
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
24
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Акинфеев обратился к ЦСКА перед матчем с «Краснодаром»
17:11
2
Расписание матчей РПЛ на 6 ноября 2026
16:50
2
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
9
Семак рассказал о проблемах в «Зените»
16:11
5
Байдачный сделал выбор между Дзюбой и Мостовым
15:56
7
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
6
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
22
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
4
«Краснодар» – ЦСКА – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
15:00
«Ахмат» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:58
«Факел» – «Динамо» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:56
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+