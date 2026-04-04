Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Родина-2 - Машук-КМВ: обзор матча 04 апреля 2026

Родина-2
04.04.2026, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
0 : 0
Завершен
Машук-КМВ
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Родина-2 - Машук-КМВ
Завершен
Желтая карточка
Святослав Кожедуб
85'
Замена
Святослав Кожедуб ️️️️➡️️ Астемир Гордюшенко
84'
76'
Замена
️️️️➡️️ Александр Бутенко
Замена
️️️️➡️️ Артем Бирюков
75'
Замена
Владислав Самко ️️️️➡️️ Денис Тихонов
66'
Желтая карточка
Александр Алехин
12'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина-2
58
Данил Ладоха
ВР
95
Даниил Чернышев
ЛЗ
12
Дмитрий Маркитесов
ЛЗ
87
Андрей Стефанишин
ЛЗ
19
Денис Тихонов
ПЗ
82
Александр Алехин
ПЗ
69
Астемир Хежев
ПЗ
24
Артем Бирюков
ЛП
66
Егор Ларионов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ПП
22
Иван Возрастов
ЦФ
Главный тренер
Александр Лактионов
Машук-КМВ
51
Егор Плотников
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
10
Раджаб Гусенгаджиев
ЛЗ
7
Севада Торосян
ЛЗ
4
Рустам Мачилов
ЦЗ
99
Линар Шарифуллин
ПЗ
23
Астемир Абазов
ПЗ
8
Егор Сайгушев
ПЗ
13
Александр Бутенко
ЛП
33
Андрей Домоцев
ПП
9
Магомед Абакаров
ЦФ
Главный тренер
Артур Садиров
Родина-2
76
Никита Савин
ЦЗ
96
Руслан Мальцев
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЦЗ
33
Александр Стенякин
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЦЗ
79
Даниэль Свинцов
ЦЗ
74
Денис Мушкарин
ЦЗ
80
Арсений Хорин
ЦЗ
83
Aleksandr Lazarev
ЦЗ
44
Павел Баранов
ЦЗ
28
Матвей Бурлаков
ЦЗ
95
Кирилл Ларионов
ЦЗ
Машук-КМВ
11
Анзор Хутов
ЦЗ
26
Замбек Никаев
ЦЗ
88
Николай Косерик
ЦЗ
7
Ленар Фаттахов
ЦЗ
65
Ivan Bastyuk
ЦЗ
19
Иван Селеменев
ЦЗ
86
Владимир Шайхутдинов
ЦЗ
3
Руслан Хагур
ЦЗ
29
Тамаз Топурия
ЦЗ
3-2-3-1
58
Ладоха
82
Алехин
95
Чернышев
12
Маркитесов
87
Стефанишин
69
Хежев
24
Бирюков
66
Ларионов
72
Гордюшенко
22
Возрастов
3-2-2-1
51
Плотников
95
Магомадов
10
Гусенгаджиев
4
Мачилов
8
Сайгушев
7
Торосян
33
Домоцев
13
Бутенко
9
Абакаров
72
Гордюшенко
11
Кожедуб
11
Кожедуб
72
Гордюшенко
19
Тихонов
70
Самко
70
Самко
19
Тихонов
28
Бурлаков
28
Бурлаков
88
Косерик
88
Косерик
7
Фаттахов
7
Фаттахов
29
Топурия
29
Топурия
Остались в запасе
Родина-2
Машук-КМВ
76
Никита Савин
ЦЗ
96
Руслан Мальцев
ЦЗ
33
Александр Стенякин
ЦЗ
79
Даниэль Свинцов
ЦЗ
74
Денис Мушкарин
ЦЗ
80
Арсений Хорин
ЦЗ
83
Aleksandr Lazarev
ЦЗ
44
Павел Баранов
ЦЗ
95
Кирилл Ларионов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Лактионов
11
Анзор Хутов
ЦЗ
26
Замбек Никаев
ЦЗ
65
Ivan Bastyuk
ЦЗ
19
Иван Селеменев
ЦЗ
86
Владимир Шайхутдинов
ЦЗ
3
Руслан Хагур
ЦЗ
Главный тренер
Артур Садиров
Остались в запасе
76
Никита Савин
ЦЗ
96
Руслан Мальцев
ЦЗ
33
Александр Стенякин
ЦЗ
79
Даниэль Свинцов
ЦЗ
74
Денис Мушкарин
ЦЗ
80
Арсений Хорин
ЦЗ
83
Aleksandr Lazarev
ЦЗ
44
Павел Баранов
ЦЗ
95
Кирилл Ларионов
ЦЗ
Остались в запасе
11
Анзор Хутов
ЦЗ
26
Замбек Никаев
ЦЗ
65
Ivan Bastyuk
ЦЗ
19
Иван Селеменев
ЦЗ
86
Владимир Шайхутдинов
ЦЗ
3
Руслан Хагур
ЦЗ
Главный тренер
Александр Лактионов
Главный тренер
Артур Садиров
Статистика матча Родина-2 - Машук-КМВ
2
1
Всего ударов по воротам
7
7
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
18
Офсайды
1
2
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
1
Информация о матче
Стадион:
Спартаковец им. Н.П.Старостина
Новости команд
Все
Родина-2
Машук-КМВ
Экс-спартаковец покинул «Родину», еще 3 игрока москвичей перешли в клубы Первой и Второй лиг
23 июня
Московский клуб РПЛ расстался с воспитанником «Спартака»
23 июня
Московский клуб арендовал воспитанника «Краснодара»
18 июня
«Торпедо Миасс» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.65
12 июня
«Калуга» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
Экс-спартаковец покинул «Родину», еще 3 игрока москвичей перешли в клубы Первой и Второй лиг
23 июня
Московский клуб РПЛ расстался с воспитанником «Спартака»
23 июня
Московский клуб арендовал воспитанника «Краснодара»
18 июня
«Торпедо Миасс» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.65
12 июня
Московский клуб арендует воспитанника «Краснодара»
11 июня
«Калуга» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Машук-КМВ» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.72
6 июня
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня
5
«Машук-КМВ» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.85
30 мая
«Иртыш» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.00
26 мая
Больше новостей
Последние матчи
Все
Родина-2
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Калуга
3 : 0
13.06.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Торпедо Миасс
0 : 3
13.06.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
0 : 2
07.06.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
1 : 0
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Волгарь
2 : 0
31.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Торпедо Миасс
0 : 3
13.06.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
0 : 2
07.06.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Волгарь
2 : 0
31.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Родина-2
1 : 2
27.05.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Машук-КМВ
2 : 2
23.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Калуга
3 : 0
13.06.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
1 : 0
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Машук-КМВ
2 : 0
31.05.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Иртыш
0 : 2
27.05.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Машук-КМВ
2 : 2
23.05.2026
Родина-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 