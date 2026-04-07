«Машук-КМВ» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 3.05

07 апреля 2026 10:57
Машук-КМВ - Иртыш
08 апр. 2026, среда 14:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
8 апреля в рамках 7-го тура российской Второй лиги А «Машук-КМВ» примет «Иртыш». Хозяева занимают 4-е место с 30 очками, гости также на 4-м месте в своей группе с 19 очками. «Машук-КМВ» находится в затяжной ничейной серии, но имеет надeжную оборону.

«Машук-КМВ»

Хозяева подходят к матчу в странной форме: команда играет вничью в 5 последних матчах подряд. В последних 5 играх «Машук-КМВ» забил всего 0.40 гола в среднем и пропустил 0.40. Оборона выглядит надeжно, но атака практически отсутствует. Лучший бомбардир – Рустам Мачилов (4 гола в 17 матчах). В личных встречах с «Иртышом» дома «Машук-КМВ» имеет смешанную статистику.

«Иртыш»

Гости подходят к матчу в кризисной форме. Команда пропускает в 4 последних матчах. В последних 5 играх «Иртыш» забил 0.80 гола в среднем и пропустил 2.00. Оборона катастрофическая. При этом на выезде команда выступает увереннее: «Иртыш» не проигрывает в 7 из 9 последних гостевых матчей. Лучший бомбардир – Роман Янушковский (6 голов в 13 матчах).

Факты о командах

«Машук-КМВ»

  • Играет вничью в 5 последних матчах
  • В среднем: 0.40 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Оборона надeжна, атака в кризисе
  • 30 очков, 4-е место

«Иртыш»

  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем: 0.80 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних гостевых матчей
  • Оборона катастрофическая

Прогноз на матч «Машук-КМВ» – «Иртыш»

Ожидается встреча команды с надeжной обороной («Машук-КМВ») против коллектива с ужасной защитой («Иртыш»). «Машук-КМВ» не проигрывает, но и не выигрывает – 5 ничьих подряд. «Иртыш» много пропускает, но неплохо играет на выезде. Учитывая оборонительную стабильность хозяев и атакующие проблемы обеих команд, наиболее вероятным сценарием выглядит низовая игра с возможной ничьей.

Рекомендованные ставки

  • Ничья – коэффициент 3.05
  • Тотал меньше 2.5 голов

3.05
Ничья
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Иртыш Машук-КМВ
