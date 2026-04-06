7 апреля на «Сантьяго Бернабеу» состоится первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» примет мюнхенскую «Баварию». Обе команды являются грандами европейского футбола и подходят к игре в отличной атакующей форме. Встреча обещает стать зрелищной и результативной.

«Реал»

«Сливочные» подходят к матчу в отличной форме. Команда побеждает в 4 последних матчах Лиги чемпионов и обязательно забивает в 8 последних еврокубковых встречах. В последних 5 играх во всех турнирах мадридцы забили 13 голов (2.60 в среднем) и пропустили 6 (1.20). Лучший бомбардир – (данных нет). В личных встречах с «Баварией» «Реал» не проигрывает в 9 из 11 последних матчей и забивает в 19 последних очных встречах подряд.

«Бавария»

Мюнхенцы также находятся в фантастической атакующей форме. Команда побеждает в 5 последних матчах Лиги чемпионов и забивает в 30 последних матчах подряд. В последних 5 играх «Бавария» забила 18 голов (3.60 в среднем) и пропустила 5 (1.00). В личных встречах с «Реалом» мюнхенцы забивают в 7 последних матчах.

Факты о командах

Прогноз на матч «Реал» – «Бавария»

Ожидается встреча двух грандов с мощнейшими атаками. «Реал» имеет историческое преимущество в личных встречах, особенно дома, и забивает «Баварии» в 19 матчах подряд. Мюнхенцы, в свою очередь, забивают в 30 матчах кряду и также стабильно отличаются в очных встречах. Учитывая атакующую мощь обеих команд и их голевые серии, наиболее вероятным сценарием выглядит результативная игра с обязательными голами с обеих сторон.

