«Реал» – «Бавария»: прогноз и ставки на матч 7 апреля 2026 с коэффициентом 1.40

06 апреля 2026 8:26
Реал - Бавария
07 апр. 2026, вторник 22:00 | Лига чемпионов, 1/4 финала
7 апреля на «Сантьяго Бернабеу» состоится первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» примет мюнхенскую «Баварию». Обе команды являются грандами европейского футбола и подходят к игре в отличной атакующей форме. Встреча обещает стать зрелищной и результативной.

«Реал»

«Сливочные» подходят к матчу в отличной форме. Команда побеждает в 4 последних матчах Лиги чемпионов и обязательно забивает в 8 последних еврокубковых встречах. В последних 5 играх во всех турнирах мадридцы забили 13 голов (2.60 в среднем) и пропустили 6 (1.20). Лучший бомбардир – (данных нет). В личных встречах с «Баварией» «Реал» не проигрывает в 9 из 11 последних матчей и забивает в 19 последних очных встречах подряд.

«Бавария»

Мюнхенцы также находятся в фантастической атакующей форме. Команда побеждает в 5 последних матчах Лиги чемпионов и забивает в 30 последних матчах подряд. В последних 5 играх «Бавария» забила 18 голов (3.60 в среднем) и пропустила 5 (1.00). В личных встречах с «Реалом» мюнхенцы забивают в 7 последних матчах.

Факты о командах

«Реал»

  • Побеждает в 4 последних матчах Лиги чемпионов
  • Забивает в 19 последних очных матчах с «Баварией»
  • Не проигрывает в 9 из 11 последних очных встреч
  • В среднем: 2.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

«Бавария»

  • Побеждает в 5 последних матчах Лиги чемпионов
  • Забивает в 30 последних матчах подряд
  • Забивает в 7 последних очных матчах с «Реалом»
  • В среднем: 3.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Реал» – «Бавария»

Ожидается встреча двух грандов с мощнейшими атаками. «Реал» имеет историческое преимущество в личных встречах, особенно дома, и забивает «Баварии» в 19 матчах подряд. Мюнхенцы, в свою очередь, забивают в 30 матчах кряду и также стабильно отличаются в очных встречах. Учитывая атакующую мощь обеих команд и их голевые серии, наиболее вероятным сценарием выглядит результативная игра с обязательными голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.40
  • Тотал больше 3.5 голов

1.40
Обе забьют – да
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Лига чемпионов Бавария Реал
