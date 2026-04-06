Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Крылья Советов» – ЦСКА: прогноз и ставки на матч 7 апреля 2026 с коэффициентом 1.85

06 апреля 2026 8:07
Крылья Советов - ЦСКА
07 апр. 2026, вторник 18:00 | Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
Перейти в онлайн матча
1.85
Обе забьют – да
Сделать ставку

7 апреля в рамках 1/2 финала FONBET Кубка России «Крылья Советов» примут ЦСКА. Хозяева имеют преимущество домашнего поля и отличную кубковую форму, но армейцы обладают подавляющей статистикой в личных встречах. Победитель этого противостояния выйдет в финал турнира.

«Крылья Советов»

Самарцы подходят к полуфиналу в хорошей кубковой форме. Команда побеждает в 3 последних матчах Кубка России и обязательно забивает в 3 последних кубковых встречах. Важным козырем хозяев является домашняя арена – «Крылья Советов» не проигрывают в 9 последних матчах дома. В последних 5 играх во всех турнирах самарцы забивают в среднем 1.00 гола, пропуская 1.40.

ЦСКА

Армейцы подходят к матчу после победы над «Акроном» (2:1). Команда пропускает в 5 последних кубковых матчах и в 14 последних в целом – оборона является главной проблемой. В последних 5 играх ЦСКА забивает в среднем 1.20 гола, пропуская 2.20. В личных встречах с «Крыльями Советов» армейцы имеют феноменальную статистику: они не проигрывают в 12 из 14 последних матчей и забивают в 13 последних очных встречах.

Факты о командах

«Крылья Советов»

  • Побеждает в 3 последних кубковых матчах
  • Не проигрывает в 9 последних домашних матчах
  • Забивает в 3 последних кубковых встречах
  • В среднем: 1.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

ЦСКА

  • Победа в последнем матче над «Акроном» (2:1)
  • Не проигрывает в 12 из 14 последних очных матчей с «Крыльями Советов»
  • Забивает в 13 последних очных встречах
  • В среднем: 1.20 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Крылья Советов» – ЦСКА

ЦСКА имеет огромное психологическое преимущество в личных встречах: 12 из 14 матчей без поражений и 13 матчей с забитыми голами. «Крылья Советов» дома сильны, но против принципиального соперника статистика не в их пользу. Учитывая, что в очных встречах армейцы стабильно забивают, а оборона хозяев не выглядит непробиваемой, наиболее вероятным сценарием выглядит как минимум непроигрыш гостей.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.85

Автор: Бестужев Павел
Россия. Кубок ЦСКА Крылья Советов
Другие прогнозы
14.04.2026
17:45
1.85
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Шабаб Аль-Ахли - Трактор
Победа «Шабаб Аль-Ахли»
14.04.2026
21:00
1.65
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Аль-Вахда - Аль-Иттихад
Обе забьют – да
14.04.2026
21:00
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Кадисия - Аль-Шабаб
Обе забьют – да
14.04.2026
22:00
1.80
Лига чемпионов, 1/4 финала
Атлетико - Барселона
Победа «Барселоны»
14.04.2026
22:00
1.58
Лига чемпионов, 1/4 финала
Ливерпуль - ПСЖ
«ПСЖ» не проиграет (X2) 
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 