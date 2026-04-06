7 апреля в рамках 1/2 финала FONBET Кубка России «Крылья Советов» примут ЦСКА. Хозяева имеют преимущество домашнего поля и отличную кубковую форму, но армейцы обладают подавляющей статистикой в личных встречах. Победитель этого противостояния выйдет в финал турнира.

«Крылья Советов»

Самарцы подходят к полуфиналу в хорошей кубковой форме. Команда побеждает в 3 последних матчах Кубка России и обязательно забивает в 3 последних кубковых встречах. Важным козырем хозяев является домашняя арена – «Крылья Советов» не проигрывают в 9 последних матчах дома. В последних 5 играх во всех турнирах самарцы забивают в среднем 1.00 гола, пропуская 1.40.

ЦСКА

Армейцы подходят к матчу после победы над «Акроном» (2:1). Команда пропускает в 5 последних кубковых матчах и в 14 последних в целом – оборона является главной проблемой. В последних 5 играх ЦСКА забивает в среднем 1.20 гола, пропуская 2.20. В личных встречах с «Крыльями Советов» армейцы имеют феноменальную статистику: они не проигрывают в 12 из 14 последних матчей и забивают в 13 последних очных встречах.

Прогноз на матч «Крылья Советов» – ЦСКА

ЦСКА имеет огромное психологическое преимущество в личных встречах: 12 из 14 матчей без поражений и 13 матчей с забитыми голами. «Крылья Советов» дома сильны, но против принципиального соперника статистика не в их пользу. Учитывая, что в очных встречах армейцы стабильно забивают, а оборона хозяев не выглядит непробиваемой, наиболее вероятным сценарием выглядит как минимум непроигрыш гостей.

