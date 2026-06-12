Матч 1 тура группового этапа Чемпионата мира между сборными США и Парагвая пройдет 13 июня 2026 года в Филадельфии на стадионе «Соу-Фай Стэдиум». Команды подходят к игре с разными проблемами: хозяева отличаются результативной атакой (2,20 гола в среднем за последние пять матчей), но катастрофически ненадежны в обороне (2,40 пропущенных в среднем за тот же отрезок). Парагвай, напротив, выглядит сбалансированнее (1,80 забито, 1,00 пропущено) и не проигрывает в трех последних матчах. Сможет ли сборная США продлить свою победную серию в очных встречах (три победы подряд), или же надежность парагвайской обороны и их стабильная результативность перевесят фактор домашнего поля?

Кто победит в матче

Сборная США делает ставку на атакующую мощь: в последних пяти матчах американцы забили 11 голов, что в среднем составляет 2,20 гола за игру. Команда забивает в восьми из десяти последних встреч и в трех последних очных матчах против Парагвая неизменно поражала ворота соперника. Однако главная проблема хозяев – оборона, которая пропускает в восьми последних матчах подряд, а средний показатель пропущенных за последние пять игр достигает тревожных 2,40 гола. Домашний стадион может помочь в атаке, но не гарантирует надежности в защите.

Сборная Парагвая подходит к старту турнира в отличной форме: команда забивает в пяти последних матчах подряд, а средняя результативность за последние пять игр составляет 1,80 гола за встречу. Еще важнее оборона гостей – всего пять пропущенных голов в последних пяти матчах (1,00 в среднем за игру). Парагвай демонстрирует дисциплину и организованность, что подтверждается разгромной победой над Никарагуа (4:0) и выездным успехом против Марокко (2:1) незадолго до турнира.

Несмотря на то что США выиграли три последних очных матча у Парагвая, текущая форма говорит о другом. Американцы пропускают слишком много (2,40 за игру), а парагвайцы как раз набирают ход в атаке (1,80) при надежной обороне (1,00). Учитывая, что в трех из четырех последних личных встреч на чемпионатах и товарищеских турнирах победитель определялся с разницей в один гол, Парагвай вполне способен прервать свою неудачную серию. Наш вывод: ничья или минимальная победа гостей, но наиболее вероятен мирный исход.

Форма и история личных встреч

В очных встречах США выиграли три последних матча подряд, однако в более ранних играх побеждал и Парагвай. При этом в трех из четырех последних очных матчей команды обменивались голами, а разница в счете не превышала одного мяча. Текущая форма соперников говорит о том, что атакующая мощь США сталкивается с надежной обороной Парагвая, а слабая защита хозяев позволяет гостям рассчитывать на забитый мяч. Эта очная статистика в сочетании с нынешним состоянием команд склоняет чашу весов в пользу ничейного исхода.

Личные встречи 80% (4) 0% (0) 20% (1) 8 Забитых мячей 3 1.6 В среднем за матч 0.6 4:1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 4:1 Чемпионат мира, 1 тур США 4 : 1 Парагвай Товарищеские матчи. Сборные, США 2 : 1 Парагвай Товарищеские матчи. Сборные, США 1 : 0 Парагвай Кубок Америки, 3 тур США 1 : 0 Парагвай Товарищеские матчи. Сборные, США 0 : 1 Парагвай

Прогноз на победителя

Ничья. США забивает в трех последних очных матчах, но пропускает в восьми последних встречах подряд (в среднем 2,40 гола за игру), а Парагвай стабильно забивает в пяти последних матчах (1,80 в среднем) и надежен в обороне (1,00). Три из последних четырех очных встреч завершились с минимальной разницей, а нынешняя форма говорит о равенстве сил. Ставка на ничью с коэффициентом 3.4. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура группового этапа между сборными США и Парагвая состоится 13 июня 2026 года в Филадельфии на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» и начнется в 04:00 по московскому времени. Прямая трансляция – в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».