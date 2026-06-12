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США – Парагвай: кто победит в матче 1 тура группового этапа Чемпионата мира 2026

12 июня 2026 9:00
США - Парагвай
13 июн. 2026, суббота 04:00 | Чемпионат мира, группа D, 1 тур
Перейти в онлайн матча
3.40
Ничья
Сделать ставку

Матч 1 тура группового этапа Чемпионата мира между сборными США и Парагвая пройдет 13 июня 2026 года в Филадельфии на стадионе «Соу-Фай Стэдиум». Команды подходят к игре с разными проблемами: хозяева отличаются результативной атакой (2,20 гола в среднем за последние пять матчей), но катастрофически ненадежны в обороне (2,40 пропущенных в среднем за тот же отрезок). Парагвай, напротив, выглядит сбалансированнее (1,80 забито, 1,00 пропущено) и не проигрывает в трех последних матчах. Сможет ли сборная США продлить свою победную серию в очных встречах (три победы подряд), или же надежность парагвайской обороны и их стабильная результативность перевесят фактор домашнего поля?

Кто победит в матче

Сборная США делает ставку на атакующую мощь: в последних пяти матчах американцы забили 11 голов, что в среднем составляет 2,20 гола за игру. Команда забивает в восьми из десяти последних встреч и в трех последних очных матчах против Парагвая неизменно поражала ворота соперника. Однако главная проблема хозяев – оборона, которая пропускает в восьми последних матчах подряд, а средний показатель пропущенных за последние пять игр достигает тревожных 2,40 гола. Домашний стадион может помочь в атаке, но не гарантирует надежности в защите.

Сборная Парагвая подходит к старту турнира в отличной форме: команда забивает в пяти последних матчах подряд, а средняя результативность за последние пять игр составляет 1,80 гола за встречу. Еще важнее оборона гостей – всего пять пропущенных голов в последних пяти матчах (1,00 в среднем за игру). Парагвай демонстрирует дисциплину и организованность, что подтверждается разгромной победой над Никарагуа (4:0) и выездным успехом против Марокко (2:1) незадолго до турнира.

Несмотря на то что США выиграли три последних очных матча у Парагвая, текущая форма говорит о другом. Американцы пропускают слишком много (2,40 за игру), а парагвайцы как раз набирают ход в атаке (1,80) при надежной обороне (1,00). Учитывая, что в трех из четырех последних личных встреч на чемпионатах и товарищеских турнирах победитель определялся с разницей в один гол, Парагвай вполне способен прервать свою неудачную серию. Наш вывод: ничья или минимальная победа гостей, но наиболее вероятен мирный исход.

Форма и история личных встреч

В очных встречах США выиграли три последних матча подряд, однако в более ранних играх побеждал и Парагвай. При этом в трех из четырех последних очных матчей команды обменивались голами, а разница в счете не превышала одного мяча. Текущая форма соперников говорит о том, что атакующая мощь США сталкивается с надежной обороной Парагвая, а слабая защита хозяев позволяет гостям рассчитывать на забитый мяч. Эта очная статистика в сочетании с нынешним состоянием команд склоняет чашу весов в пользу ничейного исхода.

Личные встречи
80% (4)
0% (0)
20% (1)
8
Забитых мячей
3
1.6
В среднем за матч
0.6
4:1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  4:1
Чемпионат мира, 1 тур
США
4 : 1
13.06.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные,
США
2 : 1
16.11.2025
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные,
США
1 : 0
28.03.2018
Парагвай
Кубок Америки, 3 тур
США
1 : 0
12.06.2016
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные,
США
0 : 1
30.03.2011
Парагвай

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
США
24
Мэтт Фриз
ВР
5
Энтони Робинсон
ЛЗ
3
Крис Ричардс
ЦЗ
13
Тим Рим
(К) ЦЗ
2
Серджино Дест
ПЗ
16
Алекс Фримен
ПАЗ
4
Тайлер Адамс
ОП
8
Уэстон МакКенни
ЦП
17
Малик Тилльман
АП
10
Кристиан Пулишич
ПВ
20
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Парагвай
12
Орландо Гилл
ВР
15
Густаво Гомес
(К) ЦЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
14
Адриан Кубас
ОП
8
Диего Гомес
ЦП
16
Дамиан Бобадилья
ЦП
19
Хулио Энкисо
ПВ
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
США
25
Крис Брейди
ВР
1
Мэтт Тернер
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
22
Марк МакКензи
ЦЗ
23
Джо Скалли
ПЗ
26
Alejandro Zendejas
ЦП
14
Себастьян Берхальтер
ЦП
15
Кристиан Рольдан
ЦП
7
Джованни Рейна
АП
11
Бренден Ааронсон
АП
18
Макс Арфстен
ЛФ
21
Тимоти Веа
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
19
Хаджи Райт
ЦФ
Парагвай
1
Роберто Фернандес
ВР
22
Гастон Ольвейра
ВР
26
Александро Майдана
ЛЗ
13
Хосе Канале
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Густаво Веласкес
ЦЗ
23
Матиас Галарса
ЦП
20
Брайан Охеда
ЦП
11
Маурисио
АП
17
Каку
АП
7
Рамон Соса
ЛВ
24
Густаво Кабальеро
ЛВ
18
Алекс Арсе
ЦФ
25
Исидро Питта
ЦФ
21
Габриэль Авалос
ЦФ
4-2-1-2-1
24
Фриз
5
Робинсон
3
Ричардс
13
Рим
2
Дест
4
Адамс
16
Фримен
8
МакКенни
17
Тилльман
10
Пулишич
20
Балогун
4-1-2-2-1
12
Гилл
4
Касерес
3
Альдрете
6
Алонсо
15
Гомес
14
Кубас
8
Гомес
16
Бобадилья
10
Альмирон
19
Энкисо
9
Санабрия
10
Пулишич
14
Берхальтер
14
Берхальтер
10
Пулишич
17
Тилльман
7
Рейна
7
Рейна
17
Тилльман
2
Дест
21
Веа
21
Веа
2
Дест
20
Балогун
9
Пепи
9
Пепи
20
Балогун
4
Касерес
2
Веласкес
2
Веласкес
4
Касерес
16
Бобадилья
11
Маурисио
11
Маурисио
16
Бобадилья
8
Гомес
17
Каку
17
Каку
8
Гомес
10
Альмирон
7
Соса
7
Соса
10
Альмирон
9
Санабрия
18
Арсе
18
Арсе
9
Санабрия
Остались в запасе
США
Парагвай
25
Крис Брейди
ВР
1
Мэтт Тернер
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
22
Марк МакКензи
ЦЗ
23
Джо Скалли
ПЗ
26
Alejandro Zendejas
ЦП
15
Кристиан Рольдан
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
18
Макс Арфстен
ЛФ
19
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Роберто Фернандес
ВР
22
Гастон Ольвейра
ВР
26
Александро Майдана
ЛЗ
13
Хосе Канале
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
23
Матиас Галарса
ЦП
20
Брайан Охеда
ЦП
24
Густаво Кабальеро
ЛВ
25
Исидро Питта
ЦФ
21
Габриэль Авалос
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Остались в запасе
25
Крис Брейди
ВР
1
Мэтт Тернер
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
22
Марк МакКензи
ЦЗ
23
Джо Скалли
ПЗ
26
Alejandro Zendejas
ЦП
15
Кристиан Рольдан
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
18
Макс Арфстен
ЛФ
19
Хаджи Райт
ЦФ
Остались в запасе
1
Роберто Фернандес
ВР
22
Гастон Ольвейра
ВР
26
Александро Майдана
ЛЗ
13
Хосе Канале
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
23
Матиас Галарса
ЦП
20
Брайан Охеда
ЦП
24
Густаво Кабальеро
ЛВ
25
Исидро Питта
ЦФ
21
Габриэль Авалос
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Густаво Альфаро

Прогноз на победителя

Ничья. США забивает в трех последних очных матчах, но пропускает в восьми последних встречах подряд (в среднем 2,40 гола за игру), а Парагвай стабильно забивает в пяти последних матчах (1,80 в среднем) и надежен в обороне (1,00). Три из последних четырех очных встреч завершились с минимальной разницей, а нынешняя форма говорит о равенстве сил. Ставка на ничью с коэффициентом 3.4. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура группового этапа между сборными США и Парагвая состоится 13 июня 2026 года в Филадельфии на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» и начнется в 04:00 по московскому времени. Прямая трансляция – в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

США – Парагвай: кто победит в матче 1 тура группового этапа Чемпионата мира 2026

3.40
Ничья
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Чемпионат мира Парагвай США Парагвай США
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