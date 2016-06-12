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Расписание матчей
Кубок Америки
США - Парагвай
США - Парагвай: обзор матча 12 июня 2016
США
12.06.2016, воскресенье, 02:00
Кубок Америки, группа A, 3 тур
1 : 0
Завершен
Парагвай
27'
К. Демпси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол США - Парагвай
Желтая карточка
Д. Джонс
87'
Замена
К. Беккерман
️️️️
Б. Вуд
83'
Желтая карточка
М. Ороско
79'
78'
Желтая карточка
В. Айяла
Замена
Г. Зуси
️️️️
А. Бедойя
75'
Желтая карточка
Б. Вуд
72'
71'
Желтая карточка
Р. Рохас
63'
Замена
Х. Бенитес
️️️️
А. Санабрия
Желтая карточка
М. Брэдли
59'
55'
Замена
Р. Рохас
️️️️
К. Ортис
Замена
М. Ороско
️️️️
К. Демпси
50'
Вторая желтая
Д. Йедлин
48'
Желтая карточка
Д. Йедлин
47'
46'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Ф. Бальбуэна
ГОЛ! 1:0!
К. Демпси
Пас отдал
Г. Зардес
27'
13'
Желтая карточка
К. Ортис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
США
1
Брэд Гьюзан
ВР
20
Джефф Кэмерон
ЦЗ
6
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
22
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
8
Клинт Демпси
ЦП
13
Джермейн Джонс
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
23
Фабиан Джонсон
ЦП
9
Гьяси Зардес
ЦФ
7
Бобби Вуд
ЦФ
Парагвай
1
Хусто Вильяр
ВР
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
6
Мигель Самудио
ЦЗ
14
Пауло Да Силва
ЦЗ
20
Виктор Айяла
ЦП
16
Кельсо Ортис
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
19
Дарио Лескано
ЦФ
7
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
США
12
Тим Ховард
ВР
18
Этан Хорват
ВР
14
Майкл Ороско
ЦЗ
3
Стив Бирнбаум
ЦЗ
21
Эдгар Кастильо
ЦЗ
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
15
Кайл Беккерман
ЦП
10
Дарлингтон Нагбе
ЦП
16
Перри Китчен
ЦП
19
Грэм Зуси
ЦП
10
Кристиан Пулишич
ПВ
18
Крис Вондоловски
ЦФ
Парагвай
22
Диего Баррето
ВР
1
Антони Сильва
ВР
14
Блас Риверос
ЦЗ
5
Бруно Вальдес
ЦЗ
2
Иван Пирис
ПЗ
11
Эдгар Бенитес
ЛП
26
Роберт Пирис
ЦП
8
Родриго Рохас
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
7
Хорхе Бенитес
ЦФ
18
Нельсон Вальдес
ЦФ
3-5-2
1
Гьюзан
20
Кэмерон
6
Брукс
22
Йедлин
13
Джонс
11
Бедойя
4
Брэдли
23
Джонсон
8
Демпси
7
Вуд
9
Зардес
4-2-1-3
1
Вильяр
15
Гомес
6
Самудио
14
Да Силва
5
Бальбуэна
20
Айяла
16
Ортис
10
Альмирон
7
Гонсалес
19
Лескано
9
Санабрия
8
Демпси
14
Ороско
14
Ороско
8
Демпси
7
Вуд
15
Беккерман
15
Беккерман
7
Вуд
11
Бедойя
19
Зуси
19
Зуси
11
Бедойя
9
Санабрия
7
Бенитес
7
Бенитес
9
Санабрия
16
Ортис
8
Рохас
8
Рохас
16
Ортис
5
Бальбуэна
11
Итурбе
11
Итурбе
5
Бальбуэна
Остались в запасе
США
Парагвай
10
Кристиан Пулишич
ПВ
12
Тим Ховард
ВР
18
Этан Хорват
ВР
3
Стив Бирнбаум
ЦЗ
21
Эдгар Кастильо
ЦЗ
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
10
Дарлингтон Нагбе
ЦП
16
Перри Китчен
ЦП
18
Крис Вондоловски
ЦФ
22
Диего Баррето
ВР
1
Антони Сильва
ВР
14
Блас Риверос
ЦЗ
5
Бруно Вальдес
ЦЗ
2
Иван Пирис
ПЗ
11
Эдгар Бенитес
ЛП
26
Роберт Пирис
ЦП
18
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Остались в запасе
10
Кристиан Пулишич
ПВ
12
Тим Ховард
ВР
18
Этан Хорват
ВР
3
Стив Бирнбаум
ЦЗ
21
Эдгар Кастильо
ЦЗ
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
10
Дарлингтон Нагбе
ЦП
16
Перри Китчен
ЦП
18
Крис Вондоловски
ЦФ
Остались в запасе
22
Диего Баррето
ВР
1
Антони Сильва
ВР
14
Блас Риверос
ЦЗ
5
Бруно Вальдес
ЦЗ
2
Иван Пирис
ПЗ
11
Эдгар Бенитес
ЛП
26
Роберт Пирис
ЦП
18
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Статистика матча США - Парагвай
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Хулио Баскуньян Гонсалес
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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