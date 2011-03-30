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Расписание матчей
США - Парагвай
США - Парагвай: обзор матча 30 марта 2011
США
30.03.2011, среда, 04:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Парагвай
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча США - Парагвай
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
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Товарищеские матчи. Сборные
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13.11.2026
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