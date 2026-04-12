Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Родина-2 - Волгарь: обзор матча 12 апреля 2026

Родина-2
12.04.2026, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
2 : 1
Завершен
Волгарь
62' Д. Чернышев 66' Н. Савин
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Родина-2 - Волгарь
Завершен
Желтая карточка
Руслан Мальцев
90' +2
Замена
️️️️➡️️ Артем Бирюков
80'
77'
Замена
️️️️➡️️ Алексей Павлишин
Замена
Денис Тихонов ️️️️➡️️ Астемир Гордюшенко
71'
68'
Замена
Ибрагим Умаров ️️️️➡️️ Владислав Адаев
ГОЛ! 2:0! Никита Савин
66'
62'
Желтая карточка
Данил Полубояринов
ГОЛ! 1:0! Даниил Чернышев
62'
Замена
Дмитрий Маркитесов ️️️️➡️️ Владислав Самко
46'
46'
Замена
Олег Дмитриев ️️️️➡️️ Вячеслав Кротов
46'
Замена
Данил Полубояринов ️️️️➡️️ Михаил Стрельник
46'
Замена
Дмитрий Лесников ️️️️➡️️ Магомед Насибов
15'
Желтая карточка
Михаил Стрельник
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина-2
58
Данил Ладоха
ВР
87
Андрей Стефанишин
ЛЗ
95
Даниил Чернышев
ЛЗ
74
Денис Мушкарин
ПЗ
82
Александр Алехин
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЛП
70
Владислав Самко
ЛП
66
Егор Ларионов
ЦП
76
Никита Савин
ПП
24
Артем Бирюков
ПП
92
Глеб Князев
ЦФ
Главный тренер
Александр Лактионов
Волгарь
1
Владислав Ямпольский
ВР
67
Кирилл Волков
ЛЗ
7
Алексей Павлишин
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЛЗ
58
Илья Зуев
ПЗ
5
Михаил Стрельник
ПЗ
23
Юрий Петровский
ПЗ
25
Магомед Насибов
ЛП
91
Александр Помалюк
ПП
9
Владислав Адаев
ЦФ
57
Вячеслав Кротов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Юхневич
Родина-2
44
Павел Баранов
ЦЗ
12
Дмитрий Маркитесов
ЦЗ
95
Кирилл Ларионов
ЦЗ
28
Матвей Бурлаков
ЦЗ
33
Александр Стенякин
ЦЗ
22
Иван Возрастов
ЦЗ
19
Денис Тихонов
ЦЗ
80
Арсений Хорин
ЦЗ
79
Даниэль Свинцов
ЦЗ
96
Руслан Мальцев
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЦЗ
69
Астемир Хежев
ЦЗ
Волгарь
17
Дмитрий Лесников
ЦЗ
2
Герман Уткин
ЦЗ
20
Данил Полубояринов
ЦЗ
7
Ибрагим Умаров
ЦЗ
45
Всеволод Ермаков
ЦЗ
9
Владислав Морозов
ЦЗ
34
Олег Дмитриев
ЦЗ
26
Данил Пелих
ЦЗ
50
Дмитрий Коверов
ЦЗ
4-5-1
58
Ладоха
95
Чернышев
74
Мушкарин
87
Стефанишин
82
Алехин
70
Самко
76
Савин
72
Гордюшенко
66
Ларионов
24
Бирюков
92
Князев
3-2-2-2
1
Ямпольский
5
Стрельник
67
Волков
7
Павлишин
23
Петровский
13
Иванов
91
Помалюк
25
Насибов
57
Кротов
9
Адаев
70
Самко
12
Маркитесов
12
Маркитесов
70
Самко
28
Бурлаков
28
Бурлаков
72
Гордюшенко
19
Тихонов
19
Тихонов
72
Гордюшенко
96
Мальцев
96
Мальцев
25
Насибов
17
Лесников
17
Лесников
25
Насибов
5
Стрельник
20
Полубояринов
20
Полубояринов
5
Стрельник
9
Адаев
7
Умаров
7
Умаров
9
Адаев
57
Кротов
34
Дмитриев
34
Дмитриев
57
Кротов
Остались в запасе
Родина-2
Волгарь
44
Павел Баранов
ЦЗ
95
Кирилл Ларионов
ЦЗ
33
Александр Стенякин
ЦЗ
22
Иван Возрастов
ЦЗ
80
Арсений Хорин
ЦЗ
79
Даниэль Свинцов
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЦЗ
69
Астемир Хежев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Лактионов
2
Герман Уткин
ЦЗ
45
Всеволод Ермаков
ЦЗ
9
Владислав Морозов
ЦЗ
26
Данил Пелих
ЦЗ
50
Дмитрий Коверов
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Юхневич
Остались в запасе
44
Павел Баранов
ЦЗ
95
Кирилл Ларионов
ЦЗ
33
Александр Стенякин
ЦЗ
22
Иван Возрастов
ЦЗ
80
Арсений Хорин
ЦЗ
79
Даниэль Свинцов
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЦЗ
69
Астемир Хежев
ЦЗ
Остались в запасе
2
Герман Уткин
ЦЗ
45
Всеволод Ермаков
ЦЗ
9
Владислав Морозов
ЦЗ
26
Данил Пелих
ЦЗ
50
Дмитрий Коверов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Лактионов
Главный тренер
Юрий Юхневич
Статистика матча Родина-2 - Волгарь
1
3
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
7
Нарушения
5
8
Офсайды
3
5
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
4
3
Информация о матче
Стадион:
Спартаковец им. Н.П.Старостина
Новости команд
Все
Родина-2
Волгарь
Колыванов: «Месси играет как 20-летний мальчишка»
Вчера, 13:11
1
Экс-спартаковец покинул «Родину», еще 3 игрока москвичей перешли в клубы Первой и Второй лиг
23 июня
Московский клуб РПЛ расстался с воспитанником «Спартака»
23 июня
Колыванов выявил топ-сборную ЧМ-2026, которая играет отвратительно
19 июня
1
Московский клуб арендовал воспитанника «Краснодара»
18 июня
Экс-спартаковец покинул «Родину», еще 3 игрока москвичей перешли в клубы Первой и Второй лиг
23 июня
Московский клуб РПЛ расстался с воспитанником «Спартака»
23 июня
Московский клуб арендовал воспитанника «Краснодара»
18 июня
«Торпедо Миасс» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.65
12 июня
Московский клуб арендует воспитанника «Краснодара»
11 июня
Колыванов: «Месси играет как 20-летний мальчишка»
Вчера, 13:11
1
Колыванов выявил топ-сборную ЧМ-2026, которая играет отвратительно
19 июня
1
«Волгарь» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 3.55
12 июня
Прогноз Колыванова на выступление России на ЧМ-2026
11 июня
5
Колыванов похвалил Карпина после летних матчей России
10 июня
Больше новостей
Последние матчи
Все
Родина-2
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Волгарь
1 : 1
13.06.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Торпедо Миасс
0 : 3
13.06.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
0 : 2
07.06.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
1 : 2
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Волгарь
2 : 0
31.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Торпедо Миасс
0 : 3
13.06.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
0 : 2
07.06.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Волгарь
2 : 0
31.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Родина-2
1 : 2
27.05.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Машук-КМВ
2 : 2
23.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Волгарь
1 : 1
13.06.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
1 : 2
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Волгарь
2 : 0
31.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Ленинградец
0 : 1
27.05.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Волгарь
0 : 1
23.05.2026
Торпедо Миасс
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 