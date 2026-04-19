Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Текстильщик - Родина-2: обзор матча 19 апреля 2026

Текстильщик
19.04.2026, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
2 : 1
Завершен
Родина-2
7' М. Бамматгереев 56' Т. Мелекесцев (П)
35' А. Гордюшенко
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Текстильщик - Родина-2
Завершен
Желтая карточка
Александр Рябинкин
90' +4
Замена
Евгений Стешин ️️️️➡️️ Муслим Бамматгереев
85'
85'
Замена
️️️️➡️️ Денис Мушкарин
Замена
Максим Носков ️️️️➡️️ Виктор Демьянов
81'
76'
Замена
️️️️➡️️ Артем Бирюков
Замена
Владимир Азаров ️️️️➡️️ Владислав Тюрин
70'
67'
Замена
️️️️➡️️ Дмитрий Маркитесов
Желтая карточка
Данил Аносов
65'
65'
Замена
️️️️➡️️ Никита Савин
ГОЛ с пенальти! 2:1! Тимур Мелекесцев
56'
54'
Желтая карточка
Данил Ладоха
47'
Замена
Матвей Бурлаков ️️️️➡️️ Глеб Князев
35'
ГОЛ! 1:1! Астемир Гордюшенко
ГОЛ! 1:0! Муслим Бамматгереев
Пас отдал Максим Поляков
7'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
51
Александр Рябинкин
ВР
22
Матвей Ужгин
ЛЗ
5
Андрей Евдокимов
ЛЗ
33
Максим Поляков
ЛЗ
21
Андрей Хитяев
ПЗ
56
Виктор Демьянов
ПЗ
26
Илья Клементьев
ПЗ
69
Данил Аносов
ЛП
18
Владислав Тюрин
ЦП
7
Муслим Бамматгереев
ПП
11
Тимур Мелекесцев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Родина-2
58
Данил Ладоха
ВР
12
Дмитрий Маркитесов
ЛЗ
95
Даниил Чернышев
ЛЗ
74
Денис Мушкарин
ЛЗ
24
Артем Бирюков
ПЗ
87
Андрей Стефанишин
ПЗ
82
Александр Алехин
ПЗ
76
Никита Савин
ЛП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
66
Егор Ларионов
ПП
92
Глеб Князев
ЦФ
Главный тренер
Александр Лактионов
Текстильщик
12
Николай Бочко
ЦЗ
99
Евгений Татаринов
ЦЗ
10
Дмитрий Белоусов
ЦЗ
19
Максим Носков
ЦЗ
98
Федор Фенин
ЦЗ
85
Денис Давыдов
ЦЗ
69
Роман Ермолин
ЦЗ
17
Никита Козловский
ЦЗ
9
Владимир Азаров
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
55
Богдан Рогочий
ЦЗ
30
Магомед Рамазанов
ЦЗ
Родина-2
28
Матвей Бурлаков
ЦЗ
44
Павел Баранов
ЦЗ
80
Арсений Хорин
ЦЗ
3-2-3-1
51
Рябинкин
56
Демьянов
22
Ужгин
5
Евдокимов
33
Поляков
26
Клементьев
69
Аносов
18
Тюрин
7
Бамматгереев
11
Мелекесцев
3-2-3-1
58
Ладоха
87
Стефанишин
12
Маркитесов
95
Чернышев
82
Алехин
74
Мушкарин
66
Ларионов
72
Гордюшенко
76
Савин
92
Князев
56
Демьянов
19
Носков
19
Носков
56
Демьянов
18
Тюрин
9
Азаров
9
Азаров
18
Тюрин
7
Бамматгереев
76
Стешин
76
Стешин
7
Бамматгереев
92
Князев
28
Бурлаков
28
Бурлаков
92
Князев
Остались в запасе
Текстильщик
Родина-2
12
Николай Бочко
ЦЗ
99
Евгений Татаринов
ЦЗ
10
Дмитрий Белоусов
ЦЗ
98
Федор Фенин
ЦЗ
85
Денис Давыдов
ЦЗ
69
Роман Ермолин
ЦЗ
17
Никита Козловский
ЦЗ
55
Богдан Рогочий
ЦЗ
30
Магомед Рамазанов
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
44
Павел Баранов
ЦЗ
80
Арсений Хорин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Лактионов
Остались в запасе
12
Николай Бочко
ЦЗ
99
Евгений Татаринов
ЦЗ
10
Дмитрий Белоусов
ЦЗ
98
Федор Фенин
ЦЗ
85
Денис Давыдов
ЦЗ
69
Роман Ермолин
ЦЗ
17
Никита Козловский
ЦЗ
55
Богдан Рогочий
ЦЗ
30
Магомед Рамазанов
ЦЗ
Остались в запасе
44
Павел Баранов
ЦЗ
80
Арсений Хорин
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Главный тренер
Александр Лактионов
Статистика матча Текстильщик - Родина-2
2
1
Всего ударов по воротам
1
0
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
0
Информация о матче
Главный судья:
D. Kraynov
Стадион:
Текстильщик
Новости команд
Все
Текстильщик
Родина-2
«Текстильщик» сменил тренера после возвращения в Первую лигу
1 июля
3
Экс-спартаковец уехал играть в Хабаровск
1 июля
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
Экс-спартаковец покинул «Родину», еще 3 игрока москвичей перешли в клубы Первой и Второй лиг
23 июня
Московский клуб РПЛ расстался с воспитанником «Спартака»
23 июня
«Текстильщик» сменил тренера после возвращения в Первую лигу
1 июля
3
«Балтика» может усилиться лучшим бомбардиром Второй лиги
16 июня
3
Определился еще один новичок сезона Первой лиги
13 июня
«Текстильщик» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2.02
12 июня
В ЦСКА отреагировали на новость об интересе к форварду из Второй лиги
9 июня
Экс-спартаковец уехал играть в Хабаровск
1 июля
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
Экс-спартаковец покинул «Родину», еще 3 игрока москвичей перешли в клубы Первой и Второй лиг
23 июня
Московский клуб РПЛ расстался с воспитанником «Спартака»
23 июня
Московский клуб арендовал воспитанника «Краснодара»
18 июня
Больше новостей
Последние матчи
Все
Текстильщик
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Торпедо Миасс
0 : 3
13.06.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Текстильщик
2 : 0
13.06.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
0 : 2
07.06.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Волгарь
2 : 0
31.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Текстильщик
0 : 2
31.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Текстильщик
2 : 0
13.06.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
0 : 2
07.06.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Текстильщик
0 : 2
31.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Торпедо Миасс
0 : 1
27.05.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Велес
1 : 2
23.05.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Торпедо Миасс
0 : 3
13.06.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
0 : 2
07.06.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Волгарь
2 : 0
31.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Родина-2
1 : 2
27.05.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Машук-КМВ
2 : 2
23.05.2026
Родина-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+