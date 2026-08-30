РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)

«Спартак» сыграл вничью с «Оренбургом» в 6-м туре РПЛ.
Встреча проходила на стадионе «Лукойл Арена» и закончилась со счетом 1:1.
На гол Руслана Куля красно-белые ответили забитым мячом Мирлинда Даку с пенальти.
«Спартак» набрал 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от «Краснодара» составляет пять очков.
Россия. Премьер-лига. 6 тур
Спартак - Оренбург - 1:1 (0:0) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - Р. Куль, 66; 1:1 - М. Даку, 76 (с пенальти).
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Спартак
Оренбург
Александр Максименко
0%
Кристофер Ву
0%
Александер Джику
0%
Наиль Умяров
0%
Жедсон Фернандеш
0%
Роман Зобнин
0%
Данил Пруцев
0%
Маркиньос
0%
Пабло Солари
0%
Мирлинд Даку
0%
Манфред Угальде
0%
Даниил Денисов
0%
Игорь Дмитриев
0%
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Богдан Овсянников
0%
Джон Алекс Паласиос
0%
Алексей Татаев
0%
Данила Ведерников
0%
Эмил Ценов
0%
Максим Сивис
0%
Евгений Болотов
0%
Дамиан Пуэбла
0%
Дмитрий Рыбчинский
0%
Руслан Куль
0%
Гедеон Гузина
0%
Омар Минатулаев
0%
Егор Назаренко
0%
Андрей Касаджиков
0%
Алешандре Жезус
0%
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Источник: «Бомбардир»