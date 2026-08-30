РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)

«Спартак» сыграл вничью с «Оренбургом» в 6-м туре РПЛ.

Встреча проходила на стадионе «Лукойл Арена» и закончилась со счетом 1:1.

На гол Руслана Куля красно-белые ответили забитым мячом Мирлинда Даку с пенальти.

«Спартак» набрал 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от «Краснодара» составляет пять очков.