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РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)

30 августа, 19:27
156

«Спартак» сыграл вничью с «Оренбургом» в 6-м туре РПЛ.

Встреча проходила на стадионе «Лукойл Арена» и закончилась со счетом 1:1.

На гол Руслана Куля красно-белые ответили забитым мячом Мирлинда Даку с пенальти.

«Спартак» набрал 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от «Краснодара» составляет пять очков.

Россия. Премьер-лига. 6 тур
Спартак - Оренбург - 1:1 (0:0) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - Р. Куль, 66; 1:1 - М. Даку, 76 (с пенальти).
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Спартак
Оренбург
Александр Максименко
0%
Кристофер Ву
0%
Александер Джику
0%
Наиль Умяров
0%
Жедсон Фернандеш
0%
Роман Зобнин
0%
Данил Пруцев
0%
Маркиньос
0%
Пабло Солари
0%
Мирлинд Даку
0%
Манфред Угальде
0%
Даниил Денисов
0%
Игорь Дмитриев
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Дмитрий Рыбчинский
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Гедеон Гузина
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Омар Минатулаев
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак
Комментарии (156)
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ПалкоВводецъ007
1788107420
Отскочила свинарня в своем логове. Гыгыгы
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рылы
1788107451
какой позор! судья тянул свинохвостых изо всех сил - и даже с его помощью хрюканы не справились! стыд!
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Romeo 123
1788107469
Спартак отскочил
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рылы
1788107514
фсястрана видела, насколько левый, купленный, продажный пенальти назначили в пользу хрюканов! не то, что вчера кристально чистый в пользу зенита! позор тарасятнику!
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ПалкоВводецъ007
1788107515
Стыдно, когда судьи тащат свинарню с помощью левого пенальти. Гыгыгы
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knikos
1788107654
Светло ещё , вспышек над тарасоффкой не видно ...Но канонада прослушивается ...
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Цугундeр
1788107784
)))) Ну, получайте. Прыткие розовые сперматозоиды так и не смогли достигнуть конечной цели и оказались в жопе.)
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порт
1788107866
Ну тут всё ясно, Зенит купил судью, который не дал пищеблоку победить.
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BarStep
1788108015
Все старО как мир И опять хрюндели отскочили И опять с пенделя И опять с левого Ужас! На глазах ффсей страны Гы
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ПалкоВводецъ007
1788108072
До победы свинарне не хватило удаления игрока Оренбурга. Только так смогли бы минимально победить. Стыдно за антинародный судейский позор России. САСПР! Гыгыгы
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