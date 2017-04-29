Гордюшенко считает, что ЦСКА сможет догнать «Спартак»

Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко поделился ожиданиями от матча 26-го тура РФПЛ против «Спартака». По мнению хавбека, победа в прошлом туре над «Локомотивом» (4:0), придаст армейскому клубу уверенность в себе.

– Вы занимаетесь с первой командой. Какая там обстановка перед дерби?

– Все все понимают. Завтра будет самый важный матч. Думаю, он получится боевой и интересный.

– «Спартак» догнать нереально?

– Почему?! Там отрыв – семь очков. Нужно завтра выигрывать и надеяться, что «Спартак» еще потеряет очки.

– ЦСКА по игре сейчас набрал кондиции.

– Конечно. В последней игре все это видели. Армейцы забили четыре мяча «Локомотиву» и смотрелись очень хорошо.

– Команда не расслабится после такой победы?

– Я думаю, нет. Наоборот. Это подбодрит ребят. Им будет играть намного лучше и легче.

Встреча состоится 30 апреля и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию данного поединка.

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