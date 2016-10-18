Пономарев: «ЦСКА нечем побеждать, е-мое! Нападения у армейцев нет»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Монако». По мнению ветерана, армейцам будет сложно победить из-за слабой игры в нападении.

«Жду ли я только победы? Черта с два! ЦСКА нечем побеждать, е-мое! Если только Вася Березуцкий опять где-нибудь голову сунет. Нападения у армейцев нет. Может быть, в этом матче забегает Ласина Траоре, захочет что-то доказать «Монако». Зоран Тошич тоже не в порядке. Гордюшенко? Обязательно выйдет. Пусть парень поработает. Астемир грамотно сыграл против «Уфы». Но все же, думаю, ЦСКА по силам забить один гол и удержать минимальное преимущество», – заявил Пономарев.

Матч начнется в 21:45 по московскому времени.