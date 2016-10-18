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  • Пономарев: «ЦСКА нечем побеждать, е-мое! Нападения у армейцев нет»

Пономарев: «ЦСКА нечем побеждать, е-мое! Нападения у армейцев нет»

18 октября 2016, 14:03
6

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Монако». По мнению ветерана, армейцам будет сложно победить из-за слабой игры в нападении.

«Жду ли я только победы? Черта с два! ЦСКА нечем побеждать, е-мое! Если только Вася Березуцкий опять где-нибудь голову сунет. Нападения у армейцев нет. Может быть, в этом матче забегает Ласина Траоре, захочет что-то доказать «Монако». Зоран Тошич тоже не в порядке. Гордюшенко? Обязательно выйдет. Пусть парень поработает. Астемир грамотно сыграл против «Уфы». Но все же, думаю, ЦСКА по силам забить один гол и удержать минимальное преимущество», – заявил Пономарев.

Матч начнется в 21:45 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов ЦСКА Монако Березуцкий Василий Тошич Зоран Траоре Ласина Гордюшенко Астемир
Комментарии (6)
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___PRV___
1476789116
Всё правильно говорит мужик
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luke-c1
1476789478
Панченко из аренды верните, а Траоре верните обратно хозяевам
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ViktorMG
1476791278
У ЦСКА нападения нет, однако почти не создавая моментов они умудряются выигрывать, У Спартака нападения не стало, однако моменты всё равно создаёт, и как всегда не реализует.Интересное будет дерби в конце октября.
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Dobroe Teplo za CSKA
1476795588
согласен, нападения нет
Ответить
bset
1476796324
Вся надежда на автобус
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cska-62
1476809203
Нападение у ЦСКА есть! Панченко, например... Но он в аренде в "Динамо"...
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