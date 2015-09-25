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    Молодежное первенство. ЦСКА оказался сильнее «Локомотива»

    В 10 туре молодежного первентсва ЦСКА дома крупно обыграл «Локомотив». В первом тайме Астемир Гордюшенко вывел армейцев вперед, счет (1:0) сохранялся на табло до последних минут матча. Только на 89-ой минуте Илья Ферапонтов упрочил преимущество хозяев, а уже в добавленное к основному времени матча время Никита Чернов с пенальти довел дело до разгрома.

    Первенство России среди молодежных команд. 10-й тур

    ЦСКА (мол.) (Москва) — Локомотив (мол.) (Москва) — 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гордюшенко, 34; 2:0 – Ферапонтов, 89; 3:0 – Чернов, 90+3 (с пенальти).

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.09.2015 18:11
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    Комментарии (4)
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    redbluegorsk
    1443195890
    Завтра основа ЦСКА должна поддержать почин молодежи!
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    ЦСКА 2015-2016
    1443198168
    конечно лучшей за 45 минут 6 голов
    Ответить
    Айзен 87
    1443206051
    локо затащит, лошади сдулись
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    ologreds
    1694997102
    numo443469
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