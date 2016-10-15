Гордюшенко: «Подсказки Вернблума очень помогли в матче с «Уфой»

Хавбек ЦСКА Астемир Гордюшенко, дебютировавший в РФПЛ во вчерашнем поединке 10-го тура с «Уфой» (1:0), поделился впечатлениями от игры, а также отметил, что благодаря подсказкам лидера опорной зоны армейцев Понтуса Вернблума чувствовал себя увереннее на поле.

– Выиграли, и это хорошо. В начале много атаковали, у нас было много моментов, реализовали «стандарт». Все получалось. Во втором тайме «Уфа» пошла вперед, но мы выдержали.

– Тяжело было сегодня играть с «Уфой»?

– Конечно. Я впервые вышел в основном составе в Премьер-лиге. Было очень тяжело играть. Но партнеры по команде подбадривали меня, подсказывали. Благодаря этому было намного легче. Плюс в первый раз играл при таких трибунах, при своих болельщиках. Все было потрясающе, эмоции положительные.

– Вы играли в опорной зоне вместе с Понтусом Вернблумом, который за словом в карман не лезет. Он тебе больше «пихал» или подсказывал?

– Конечно, больше подсказывал – перед игрой, в перерыве, во время матча. Его подсказ сильно помогал.

– Как в целом оцените свою игру?

– В отборе, может быть, хорошо, но в атаке особо ничего не сделал.