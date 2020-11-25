Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Чайка
Крылья Советов - Чайка: обзор матча 25 ноября 2020
Крылья Советов
25.11.2020, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
2 : 1
Завершен
Чайка
72'
Е. Голенков
75'
А. Солдатенков
70'
И. Умаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Чайка
90'
Замена
А. Хохлачев
️️️️
И. Умаев
90'
Замена
М. Ужгин
️️️️
А. Пискунов
Замена
С. Божин
️️️️
А. Зиньковский
88'
83'
Желтая карточка
Д. Карташов
Замена
Р. Ежов
️️️️
Е. Голенков
81'
77'
Замена
Д. Карташов
️️️️
В. Алейников
ГОЛ! 2:1!
А. Солдатенков
75'
75'
Замена
И. Парадин
️️️️
П. Володкин
ГОЛ! 1:1!
Е. Голенков
72'
Желтая карточка
И. Ломаев
71'
70'
ГОЛ! 0:1!
И. Умаев
Замена
М. Зеффан
️️️️
В. Полуяхтов
67'
Замена
А. Гацкан
️️️️
Д. Комбаров
66'
61'
Желтая карточка
Р. Оразов
60'
Замена
Р. Оразов
️️️️
А. Чочиев
52'
Желтая карточка
В. Алейников
Желтая карточка
Е. Голенков
41'
20'
Желтая карточка
А. Пискунов
Желтая карточка
М. Витюгов
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
33
Иван Сергеев
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Чайка
47
Михаил Филиппов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
10
Петр Володкин
АП
11
Алан Чочиев
АП
10
Идрис Умаев
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
22
Бахадур Соколов
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
94
Степан Шерстнев
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Чайка
79
Руслан Юнусов
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
2
Игорь Парадин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
20
Рамазан Оразов
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
3-3-1-2
1
Ломаев
23
Комбаров
3
Солдатенков
23
Чернов
2
Полуяхтов
8
Витюгов
70
Кабутов
77
Зиньковский
69
Голенков
33
Сергеев
3-3-2-1
47
Филиппов
5
Пискунов
25
Бычков
2
Хозин
4
Савичев
38
Алейников
3
Гогличидзе
10
Володкин
11
Чочиев
10
Умаев
69
Голенков
29
Ежов
29
Ежов
69
Голенков
77
Зиньковский
47
Божин
47
Божин
77
Зиньковский
2
Полуяхтов
2
Зеффан
2
Зеффан
2
Полуяхтов
23
Комбаров
8
Гацкан
8
Гацкан
23
Комбаров
10
Умаев
7
Хохлачев
7
Хохлачев
10
Умаев
11
Чочиев
20
Оразов
20
Оразов
11
Чочиев
38
Алейников
8
Карташов
8
Карташов
38
Алейников
5
Пискунов
61
Ужгин
61
Ужгин
5
Пискунов
10
Володкин
2
Парадин
2
Парадин
10
Володкин
Остались в запасе
Крылья Советов
Чайка
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
22
Бахадур Соколов
ЛВ
94
Степан Шерстнев
ЦП
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
32
Артем Кулишев
ПВ
79
Руслан Юнусов
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
Остались в запасе
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
22
Бахадур Соколов
ЛВ
94
Степан Шерстнев
ЦП
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
99
Максим Канунников
ЦФ
Остались в запасе
32
Артем Кулишев
ПВ
79
Руслан Юнусов
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Крылья Советов - Чайка
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Информация о матче
Стадион:
Солидарность Арена
Новости команд
Все
Крылья Советов
Чайка
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
Вчера, 13:08
2
Кубок России: шансы «Зенита» и «Крыльев Советов» на победу в матче группового этапа
Вчера, 09:45
«Гениальный»: Радимов в восторге от второго гола «Ростова» в ворота «Крыльев»
21 ноября
5
Радимов одним словом описал «Ростов» после разгромной победы над «Крыльями»
21 ноября
8
Кириченко прокомментировал разгромную победу «Ростова» над «Крыльями Советов»
20 ноября
5
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
Вчера, 13:08
2
Кубок России: шансы «Зенита» и «Крыльев Советов» на победу в матче группового этапа
Вчера, 09:45
«Гениальный»: Радимов в восторге от второго гола «Ростова» в ворота «Крыльев»
21 ноября
5
Радимов одним словом описал «Ростов» после разгромной победы над «Крыльями»
21 ноября
8
Кириченко прокомментировал разгромную победу «Ростова» над «Крыльями Советов»
20 ноября
5
Клуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
1 сентября
Назван клуб Второй лиги, который может закрыться по окончании сезона
21 августа
1
3-й клуб снялся с Кубка России
5 августа
5
Основатель «Чайки» стал новым руководителем «Ростова»
20 июля
1
«Спартак» расстался c игроком, который ушел в аренду транзитом через «Нижний»
15 июля
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+