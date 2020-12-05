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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Енисей
Крылья Советов - Енисей: обзор матча 05 декабря 2020
Крылья Советов
05.12.2020, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
4 : 0
Завершен
Енисей
6'
И. Сергеев
13'
И. Сергеев
34'
И. Сергеев
77'
Д. Цыпченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Енисей
Замена
М. Канунников
️️️️
М. Зеффан
81'
79'
Замена
️️️️
А. Зотов
ГОЛ! 4:0!
Д. Цыпченко
77'
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
Е. Голенков
76'
74'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
А. Ломакин
69'
Замена
А. Галимов
️️️️
Н. Раздорских
Замена
В. Полуяхтов
️️️️
А. Зиньковский
63'
62'
Замена
Н. Глушков
️️️️
К. Гарбуз
Желтая карточка
С. Божин
53'
53'
Желтая карточка
В. Цховребов
Замена
Ю. Горшков
️️️️
А. Гацкан
53'
ГОЛ! 3:0!
И. Сергеев
34'
ГОЛ! 2:0!
И. Сергеев
13'
ГОЛ! 1:0!
И. Сергеев
6'
3'
Желтая карточка
А. Саная
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
29
Роман Ежов
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
21
Никита Раздорских
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
22
Бахадур Соколов
ЛВ
94
Степан Шерстнев
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
19
Никита Глушков
ЛВ
10
Михаил Комков
ПП
27
Александр Галимов
ПВ
9
Федор Дворников
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
4-2-2-2
1
Ломаев
23
Комбаров
23
Чернов
47
Божин
2
Зеффан
8
Витюгов
8
Гацкан
77
Зиньковский
29
Ежов
33
Сергеев
69
Голенков
3-2-4-1
1
Опарин
33
Сухомлинов
2
Кичин
15
Цховребов
4
Абрамов
19
Гарбуз
21
Зотов
90
Ломакин
8
Иванов
21
Раздорских
32
Саная
69
Голенков
10
Цыпченко
10
Цыпченко
69
Голенков
8
Гацкан
4
Горшков
4
Горшков
8
Гацкан
77
Зиньковский
2
Полуяхтов
2
Полуяхтов
77
Зиньковский
2
Зеффан
99
Канунников
99
Канунников
2
Зеффан
21
Раздорских
27
Галимов
27
Галимов
21
Раздорских
19
Гарбуз
19
Глушков
19
Глушков
19
Гарбуз
90
Ломакин
23
Лескано
23
Лескано
90
Ломакин
Остались в запасе
Крылья Советов
Енисей
22
Бахадур Соколов
ЛВ
94
Степан Шерстнев
ЦП
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
Главный тренер
Игорь Осинькин
22
Дмитрий Ребров
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
9
Федор Дворников
ЦФ
10
Михаил Комков
ПП
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
22
Бахадур Соколов
ЛВ
94
Степан Шерстнев
ЦП
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
9
Федор Дворников
ЦФ
10
Михаил Комков
ПП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Крылья Советов - Енисей
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
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