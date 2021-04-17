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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Факел
Крылья Советов - Факел: обзор матча 17 апреля 2021
Крылья Советов
17.04.2021, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 37 тур
5 : 1
Завершен
Факел
10'
А. Солдатенков
24'
В. Сарвели
63'
Р. Ежов
83'
Ю. Горшков
90+4'
Е. Голенков
61'
М. Максимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Факел
ГОЛ! 5:1!
Е. Голенков
90'
+4
85'
Желтая карточка
Н. Замалиев
85'
Замена
В. Царукян
️️️️
Х. Аппаев
ГОЛ! 4:1!
Ю. Горшков
83'
82'
Вторая желтая
В. Почивалин
Замена
С. Хади
️️️️
М. Витюгов
79'
75'
Замена
И. Мазуров
️️️️
В. Черов
Замена
Е. Голенков
️️️️
И. Сергеев
73'
Замена
Р. Алвеш
️️️️
В. Сарвели
70'
69'
Желтая карточка
Р. Акбашев
68'
Замена
Д. Коробов
️️️️
О. Дмитриев
ГОЛ! 3:1!
Р. Ежов
63'
61'
ГОЛ! 2:1!
М. Максимов
Замена
Р. Ежов
️️️️
А. Зиньковский
59'
47'
Желтая карточка
В. Почивалин
46'
Замена
М. Максимов
️️️️
А. Разборов
46'
Замена
Д. Шепилов
️️️️
А. Никитин
ГОЛ! 2:0!
В. Сарвели
24'
Желтая карточка
Н. Чернов
17'
ГОЛ! 1:0!
А. Солдатенков
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
33
Иван Сергеев
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Факел
1
Александр Саутин
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
99
Роман Акбашев
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
7
Андрей Разборов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
7
Сафа Хади
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
29
Роман Ежов
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Факел
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
22
Илья Мазуров
ЛВ
8
Максим Седов
ЦП
6
Денис Шепилов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
80
Валерий Царукян
АП
21
Максим Максимов
ЦФ
3-3-1-2
1
Ломаев
2
Полуяхтов
3
Солдатенков
23
Чернов
4
Горшков
8
Витюгов
2
Зеффан
77
Зиньковский
9
Сарвели
33
Сергеев
4-2-2-2
1
Саутин
2
Черов
4
Дашаев
92
Брызгалов
13
Почивалин
99
Акбашев
13
Замалиев
34
Дмитриев
7
Никитин
14
Аппаев
7
Разборов
8
Витюгов
7
Хади
7
Хади
8
Витюгов
9
Сарвели
16
Алвеш
16
Алвеш
9
Сарвели
77
Зиньковский
29
Ежов
29
Ежов
77
Зиньковский
33
Сергеев
69
Голенков
69
Голенков
33
Сергеев
34
Дмитриев
7
Коробов
7
Коробов
34
Дмитриев
14
Аппаев
80
Царукян
80
Царукян
14
Аппаев
7
Никитин
6
Шепилов
6
Шепилов
7
Никитин
2
Черов
22
Мазуров
22
Мазуров
2
Черов
7
Разборов
21
Максимов
21
Максимов
7
Разборов
Остались в запасе
Крылья Советов
Факел
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
8
Максим Седов
ЦП
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
Остались в запасе
8
Максим Седов
ЦП
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Крылья Советов - Факел
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Буланов
(Саранск)
Помощники судьи:
Дмитрий Сафьян (Москва)
Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Дмитрий Карабин (Москва)
Инспектор:
Валерий Шавейко (Москва)
Стадион:
Солидарность Арена
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