«Крылья» потеряли Канунникова до конца года из-за травмы бедра

Форвард «Крыльев Советов» Максим Канунников, на счету которого три гола в 12 играх в сезоне, получил травму в начале матча 15-го тура чемпионата России со «Спартаком».

«У Канунникова повреждение приводящей мышцы бедра. Думаю, он выбыл до конца года.

Во вторник футболисту будет сделано МРТ, которое точно покажет диагноз», – рассказал директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов.

Матч 15-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Крылья Советов» завершился со счетом 3:1.