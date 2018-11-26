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    «Крылья» потеряли Канунникова до конца года из-за травмы бедра

    Форвард «Крыльев Советов» Максим Канунников, на счету которого три гола в 12 играх в сезоне, получил травму в начале матча 15-го тура чемпионата России со «Спартаком».

    «У Канунникова повреждение приводящей мышцы бедра. Думаю, он выбыл до конца года.

    Во вторник футболисту будет сделано МРТ, которое точно покажет диагноз», – рассказал директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов.

    Матч 15-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Крылья Советов» завершился со счетом 3:1.

    Источник: «Р-Спорт»

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    26.11.2018 07:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 ноября 2018, 08:44

      К сожалению в футболе травм не избежать, особенно сейчас в такие погодные условия.

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